Политика

«Дом Советов»: Александр Братчиков о работе областного Собрания и подготовке проекта бюджета. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 16 ноября. Гость студии – заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Константин Калиниченко обсудил с ним основные решения последней сессии регионального парламента и поговорит о подготовке проекта бюджета Псковской области на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов. Насколько Александра Братчикова устроили ответы исполнительной власти по вопросам строительства экотехнопарка, которые обсуждались на парламентском часе? В чем причина трудностей догазификации и есть ли позитивные подвижки? На чем Псковской области придется экономить в следующем году — какие статьи расходов бюджета пойдут под секвестр?