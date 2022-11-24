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Политика

Решение о снятии Светланы Васильковой с должности главы Пустошкинского района обжалуют в суде, заявил Лев Шлосберг

24.11.2022 16:51|ПсковКомментариев: 1

Принятое районным Собранием депутатов решение о снятии Светланы Васильковой с должности главы Пустошкинского района будет обжаловано в суде. Об этом руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг заявил в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM».

«Светлана Романовна выступила на сессии с особым мнением и подала его председателю Собрания депутатов. Оно будет приложено к решению и опубликовано официально в газете "Вперед". Она заявила на сессии, что решение Собрания будет обжаловано в суде», - сказал Лев Шлосберг.

По его мнению, избранной от партии «Яблоко» главе Новоржевского района Софье Пугачевой подобное не грозит. «Такой угрозы вообще не существует. Депутаты Новоржевского Собрания неудовлетворительных оценок ни за 2020 год, ни за 2021 год главе района не выставляли. По итогам 2020 года они не смогли принять вообще никакой оценки, по итогам 2021 года они приняли отчет к сведению», – добавил он.

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович председатель Псковского регионального отделения «Яблока»
Теги: #пустошкинский район #новоржевский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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