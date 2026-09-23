Стало известно, кому достанутся вакантные депутатские мандаты в псковском ЗакСе

Депутатские мандаты по партийному списку «Единой России» в Законодательном Собрании Псковской области перейдут депутату Псковской городской Думы Антону Морозу, депутату Заксобрания седьмого созыва Олегу Савельеву и редактору газеты «Невельский вестник» Марине Быстровой, стало известно на заседании Избирательной комиссии Псковской области №188.

Антон Мороз

Олег Савельев

Марина Быстрова

Ранее от мандатов отказались губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенатор Совета Федерации Алексей Наумец и бывший председатель Законодательного Собрания Александр Котов. Все трое входили в пятерку лидеров списка партии на выборах в Законодательное Собрание Псковской области.

Напомним, президиум регионального политического Совета «Единой России» утвердил кандидатуру главы Пскова Бориса Елкина на пост спикера Законодательного Собрания Псковской области и на пост главы фракции в региональном парламенте.