 
Политика

Стало известно, кому достанутся вакантные депутатские мандаты в псковском ЗакСе

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Депутатские мандаты по партийному списку «Единой России» в Законодательном Собрании Псковской области перейдут депутату Псковской городской Думы Антону Морозу, депутату Заксобрания седьмого созыва Олегу Савельеву и редактору газеты «Невельский вестник» Марине Быстровой, стало известно на заседании Избирательной комиссии Псковской области №188. 

Антон Мороз

Олег Савельев 

Марина Быстрова

Ранее от мандатов отказались губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенатор Совета Федерации Алексей Наумец и бывший председатель Законодательного Собрания Александр Котов. Все трое входили в пятерку лидеров списка партии на выборах в Законодательное Собрание Псковской области. 

Напомним, президиум регионального политического Совета «Единой России» утвердил кандидатуру главы Пскова Бориса Елкина на пост спикера Законодательного Собрания Псковской области и на пост главы фракции в региональном парламенте.

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Савельев Олег Дмитриевич

Савельев Олег Дмитриевич

​​​​​​​Депутат Псковского областного Собрания депутатов

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова (2022-2026 гг.)

Наумец Алексей Васильевич

Наумец Алексей Васильевич

Член Совета Федерации от Псковской области

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