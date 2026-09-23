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Ни одной жалобы: псковский омбудсмен подвел итог выборов-2026

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Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов не зафиксировал нарушений на выборах всех уровней, которые прошли в регионе 18, 19 и 20 сентября, и признал, что кампания соответствовала демократическим стандартам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сам омбудсмен.

Избирательные комиссии Псковской области провели 18, 19 и 20 сентября голосование по выборам депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания региона, а также собраний депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов. В период этой кампании Дмитрий Шахов организовал мониторинг соблюдения избирательных прав граждан.

В течение всего периода голосования и после его завершения жители региона не направили омбудсмену жалоб или заявлений о нарушениях. По словам Дмитрия Шахова, он лично посетил избирательные участки и круглосуточно анализировал видеотрансляции с них. 

Омбудсмен считает, что избирательные комиссии организовали и провели выборы с соблюдением стандартов демократических процедур и полностью обеспечили права и свободы граждан России. Дмитрий Шахов включит детальный анализ результатов мониторинга в свой Ежегодный доклад за 2026 год.

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Шахов Дмитрий Владимирович

Шахов Дмитрий Владимирович

Уполномоченный по правам человека в Псковской области.

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