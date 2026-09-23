Александр Котов отказался от мандата депутата Заксобрания Псковской области

Александр Котов, возглавлявший Заксобрание Псковской области с 2011 года, отказался от депутатского мандата в новом созыве регионального парламента, стало известно на заседании Избирательной комиссии Псковской области №188.

Напомним, Александр Котов входил в пятерку лидеров списка партии на выборах в Законодательное Собрание Псковской области вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым, сенаторами Алексеем Наумцом и Натальей Мельниковой, главой Пскова Борисом Елкиным. Список «Единой России» по итогу выборов в региональный парламент набрал 53,69% голосов.

Михаил Ведерников и Алексей Наумец также отказались от мандатов.

Ранее президиум регионального политического Совета «Единой России» утвердил кандидатуру главы Пскова Бориса Елкина на пост спикера Законодательного Собрания Псковской области и на пост главы фракции в региональном парламенте.

Александр Котов был спикером регионального парламента на протяжении трех созывов.

4 декабря 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по одномандатному избирательному округу №19 (Струго-Красненский, Плюсский и часть Порховского района). За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 56,41% избирателей, принявших участие в выборах. На первой сессии 15 декабря 2011 года избран председателем Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва.

18 сентября 2016 избран депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19 (Плюсский, Струго-Красненский районы, Дубровенская волость Порховского района, Карамышевская и Торошинская волости Псковского района). За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 66,49% избирателей, принявших участие в выборах. На первой сессии 5 октября 2016 года избран председателем Псковского областного Собрания депутатов.

19 сентября 2021 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8 (Дновский район, Плюсский район, Порховский район, Струго-Красненский район). За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 50,47% избирателей, принявших участие в выборах. На первой сессии 30 сентября 2021 года избран председателем областного Собрания депутатов.