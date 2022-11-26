Политика

Антона Минакова переизбрали координатором регионального отделения ЛДПР

Лидера фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антона Минакова переизбрали координатором регионального отделения ЛДПР. Об этом депутат сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня, 26 ноября, прошла 65-я внеочередная конференция ЛДПР, где мы подвели итоги выборной кампании этого года. Напомню, выборы прошли фактически во всех муниципалитетах Псковской области, состоялись выборы в городские Думы Пскова и Великих Лук. По итогам конференции единогласно был переизбран координационный совет в составе 13 человек - в том же составе, в котором он и был представлен в последние годы. Сразу после конференции прошел коорсовет, который единогласно избрал координатором меня на следующие два года», - рассказал Антон Минаков.

Фото здесь и далее: региональное отделение ЛДПР

Координатор регионального отделения ЛДПР подчеркнул, что конференция прошла в штатном режиме. «Все решения были приняты единогласно, что говорит о полном единодушии и сплоченности команды ЛДПР по всей Псковской области», - отметил он.

В президиум конференции вошли депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, координатор регионального отделения ЛДПР, лидер фракции ЛДПР в областном Собрании депутатов Антон Минаков и координатор Псковского городского отделения партии, депутат Псковской городской Думы Сергей Литвиненко.

Мероприятие прошло в конференц-зале гостиницы «Рижская» в Пскове.