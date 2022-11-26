Лидера фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антона Минакова переизбрали координатором регионального отделения ЛДПР. Об этом депутат сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: региональное отделение ЛДПР
Координатор регионального отделения ЛДПР подчеркнул, что конференция прошла в штатном режиме. «Все решения были приняты единогласно, что говорит о полном единодушии и сплоченности команды ЛДПР по всей Псковской области», - отметил он.
В президиум конференции вошли депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, координатор регионального отделения ЛДПР, лидер фракции ЛДПР в областном Собрании депутатов Антон Минаков и координатор Псковского городского отделения партии, депутат Псковской городской Думы Сергей Литвиненко.
Мероприятие прошло в конференц-зале гостиницы «Рижская» в Пскове.