Политика

Участники публичных слушаний выразили согласие на создание Печорского муниципального округа

Участники публичных слушаний, которые состоялись в Печорах 13 декабря, выразили согласие на создание Печорского муниципального округа. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила глава городского поселения «Печоры» Юлия Четвергова.

«Люди пришли, не очень много, но пришли: и в возрасте, и молодёжь. Вопросы звучали о том, зачем такая мера, в чём суть оптимизации. Мы объяснили, что это не оптимизация, это, наоборот, для улучшении работы с населением, более понятный процесс, подчиняемость одному человеку, с которым можно будет общаться. Люди не будут брошены, люди будут услышаны», - сказала Юлия Четвергова.

По её мнению, создание Печорского муниципального округа позволит сделать процесс управления и связи с населением более открытым и прозрачным.

«Молодёжь интересовалась, позволит ли это участвовать в каких-то федеральных программах, в которых мы сейчас не можем участвовать. Также поступали вопросы про волости, не потеряется ли там связь с населением совсем, например, в Старом Изборске. Мы сказали, что сейчас там и так есть представитель от администрации городского поселения, его никто никуда не денет, никаких сокращений кадров точно не планируется», - отметила Юлия Четвергова.

В заключение присутствующие депутаты и другие участники публичных слушаний выразили согласие на преобразование муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Печорский район» (городского поселения «Печоры», сельских поселений «Круппская волость», «Новоизборская волость», «Лавровская волость»), в Печорский муниципальный округ.

На предстоящей сессии, которая состоится 21 декабря, депутатам предстоит выразить согласие на преобразование муниципальных образований в Печорский муниципальный округ.