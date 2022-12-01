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Муниципальные округа

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Человек — существо социальное. Это проявляется, в том числе, в страхе потерять связь с властью. Парадокс заключается в том, что власть обычно не любят, но не понимают, как без нее можно жить».

Пьер Бурдье, французский социолог

На этой неделе, сначала робко и как бы издалека, а затем громко и во всеуслышание началось обсуждение нового этапа реформы муниципалитетов. Районы трансформируются в муниципальные округа. Поскольку жизнь и власти нас к этому заранее не готовили, то информация о преобразовании районов для многих оказалась сродни ледяному душу. Давайте начнем с чисто технической стороны вопроса: что во что преобразовывается, будет ли ликвидация и капитуляция?

Муниципальные образования Печорского района на данный момент

Что касается районов, то они никак не изменятся в границах — муниципальный округ территориально полностью будет совпадать с нынешним районом. В этом смысле можно сказать, что меняется только терминология, вместо слова район будем говорить округ.

Как известно, район состоит из городских и сельских поселений, которые часто называют волостями. Например, Печорский район — мы начнем с него, потому что он выступил флагманом в процессе превращения района в муниципальный округ — состоит из собственно городского поселения «Печоры», сельского поселения «Новоизборская волость», сельского поселения «Круппская волость» и сельского поселения «Лавровская волость». Вот их, уж простите, преобразовывают. Поселения перестанут существовать в качестве самостоятельных «боевых единиц», будучи объединенными в единый муниципальный округ. Т.е., используя советскую терминологию, у нас происходит укрупнение.

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Вот тут у некоторых случился тремор рук, началась немотивированная паника. Из стана оппозиции незамедлительно раздался стон про убийство народовластия на местах и полном разрыве власти и народа. Давайте разберемся, имеет ли место убийство, а параллельно выясним, ради чего вообще создаются муниципальные округа.

Насчет убийства сразу разочарую кровожадных оппонентов нынешней власти. Во-первых, уж простите, довольно трудно убить то, что давно не подает признаков жизни. Надо признать, что многолетние эксперименты государства над муниципалитетами привели к тому, что сельские поселения напоминают больного, у которого отказали почки, печень и прочие органы, а жизнь в организме поддерживается искусственным вмешательством извне. Тут можно было бы много говорить о провале реформ, стартовавших еще в конце прошлого века, порассуждать о том, что главный муниципальный нормативный акт, 131-й Федеральный закон, напоминает «Тришкин кафтан» от бесчисленных поправок и давно изжил себя морально и физически. Но это будет лишь констатацией очевидного, что никак не помогает нам жить дальше. Сельские поселения сегодня несамодостаточны — это, извините, медицинский факт. Они банально не в состоянии выполнять возложенные на них функции. И дело тут не в человеческом факторе, а в объективной ситуации. Во многих поселениях положение дел таково, что имеющееся крайне скудное финансирование полностью уходит на содержание аппарата волостных чиновников. Впрочем, и на это часто не хватает — зарплаты сотрудников администрации сельских поселений издевательски смехотворны даже на фоне их районных коллег. Из-за чего, как можно догадаться, найти желающих взвалить на себя заботы о поселении очень непросто.

Этот уровень власти тяжело болен, а при существующей административно-территориальной системе он болен безнадежно. Просто потому, что денег волостям взять неоткуда, за единичными исключениями это дотационные территории, чей долг с каждым годом только растет.

Многие скажут, что виновато государство, которое вот в такое положение их поставило. Не буду с этим спорить — за все, что происходит в стране, государство несет ответственность. Есть и конкретная претензия — бюджетное законодательство России и межбюджетные отношения таковы, что у сельских поселений в массе своей сегодня просто нет шанса.

Вот здесь мы подходим к, на мой взгляд, главному смыслу появления муниципальных округов. Для начала ответьте на вопрос: может ли в населенном пункте, где проживает 200-300 человек, появиться, например, современный спортзал? Ответ очевиден — конечно же нет, не может. Потому что «недостаточное количество благополучателей» — есть у всемогущего Минфина такой критерий. Звучит крайне казенно, жестоко и где-то бесчеловечно, но в Минфине оперируют сухими математическими категориями. И надеяться тут не на что, потому что, как мы все понимаем, населения в псковских деревнях и поселках не прибавится.

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Вы спросите, как эту ситуацию меняет появление муниципальных округов? А вот меняет на диаметрально противоположную. Поскольку поселения объединяются в единый округ, то и численность населения будет считаться не по волостям, а по округу. Таким образом получается преодолеть этот драконовский критерий «достаточности числа благополучателей». В новой модели любой населенный пункт может претендовать на появление ФАПа, ФОКа и прочих инфраструктурных объектов волостного масштаба.

Второй важный момент, который предполагает появление округов — изменение правил финансирования. Специалисты в курсе, что деньги в регионах сегодня бывают «окрашенные» и «неокрашенные». Окрашенные — это средства на реализацию конкретных проектов, целевые деньги, их невозможно перераспределить на что-то иное. С одной стороны, это хорошо — есть гарантия, что поступившие финансы пойдут по назначению. А с другой, иногда есть необходимость перебросить деньги на более актуальную задачу, но делать это категорически запрещено.

Так вот в рамках создания муниципальных округов предполагается, что новые образования получат значительный объем «неокрашенных» денег, которые они смогут распределять так, как сами посчитают нужным. Таким образом, это позволит строить социально значимые объекты в тех населенных пунктах, которые сегодня об этом не могут и мечтать. Речь, конечно, прежде всего о фельдшерско-акушерских пунктах в отдаленных деревнях, спортивно-досуговой инфраструктуре.

Вы скажете, что это все красивые слова, а где гарантия, что они не разойдутся с делом? Гарантий я не дам — эти гарантии будут давать главы образованных округов. Но вот вам пример из практики, на которую нашему региону предстоит равняться. В соседней и во многом похожей на нас Новгородской области муниципальные округа появились почти два года назад, так что уже накоплен опыт и набиты шишки. Есть и конкретный результат преобразования. В поселке Хвойная появился современный спортивный комплекс. Да, это немного не Yankee Stadium, однако прежде забытый богом рабочий поселок о таком не мог и мечтать.

Спортзал в спортивном центре поселка Хвойная (Новгородская область)

Окей, кто-то заглянет в Википедию и скажет, что поселок не маленький, там больше 5000 жителей проживает. Что ж, углубимся в древнюю Новгородскую землю. Есть такая деревенька Кабожа, почти на границе с Вологодской областью. Эпическая дыра, уж простите, где до последнего времени не было вообще ничего, кроме железнодорожной станции и площадки для разворота лесовозов. Но люди там тоже живут — и они, без сомнения, заслуживают лучшей участи. Так вот об этой самой Кабоже: в 2022 году она, конечно, в город-сад не превратилась. Однако в ней появился ФАП — это была главная просьба местных жителей. Затем появился ФОК — комплекс открытого типа. Да, попроще, чем хвойнинский спортивный центр, но я вспоминаю свое детство, когда мы гоняли мяч в полуразвалившихся «коробках» и даже мечтать не могли о таком покрытии и спортивной составляющей, которые реализованы в отдаленной новгородской деревне. Дальше — больше: завершается строительство нового Дома культуры. Именно так — не ремонт старого, а строительство нового ДК. Еще раз — речь про станционный поселок, где еще год назад жизнь теплилась, скорее, вопреки логике.

Я честно признаюсь, что побывал на местности и с пристрастием допросил местное руководство, за чей счет банкет и откуда этот аттракцион неслыханной на волостном уровне щедрости. Оказалось, это следствие вхождения безнадежно депрессивного и дотационного поселения в единый муниципальный округ. Что позволило те самые «неокрашенные» деньги пустить на проекты в поселке Кабожа. Вот и весь секрет.

ФАП в станционном поселке Кабожа (Новгородская область)

О чем еще нужно сказать. Пошли слухи, что создание округов полностью уничтожит власть в сельских поселениях, людям до ближайшего чиновника будет ехать несколько десятков километров. Это совершенно не так. Дело в том, что поселения упраздняются не полностью, а преобразовываются в территориальные отделы, глава поселения становится главой территориального отдела. Звучит, возможно, недостаточно весомо, однако эти теротделы сохраняют все права юридического лица и большинство существующих сегодня полномочий. Т.е. главный страх противников реформы, что волости останутся без власти, в общем, беспочвенный, местные чиновники дальше от народа не станут.

Прошу меня правильно понять. Это не безудержный восторг на тему того, как незамедлительно заколосятся наши депрессивные территории под воздействием вхождения в муниципальные округа. Не нужно ждать чуда от нашей власти и нашего государства на муниципальном уровне. Управление муниципалитетом в любом случае останется искусством возможного и будет сильно зависеть от качества и работоспособности администрации округа. За красивые глаза денег в России давно не дают, все будет зависеть от расторопности местной власти. Но нужно понимать как прописную истину то, что эта реформа дает шанс сельским поселениям перейти от бессмысленного выживания к осмысленному развитию. Получить в самых отдаленных деревнях относительно нормальную и доступную медпомощь, право не только бегать по лесу, но и полноценно заниматься физкультурой, пользоваться современными досуговыми возможностями. Жаль, что о таких вещах приходится говорить в 2022 году. Но какой смысл посыпать голову пеплом, раз уж появился шанс изменить эту жизнь к лучшему.

Константин Калиниченко