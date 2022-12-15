Политика

Антон Минаков принял участие в учредительном собрании Луганского регионального отделения ЛДПР

Лидер фракции ЛДПР в региональном парламенте Антон Минаков принял участие в учредительном собрании Луганского регионального отделения. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Антон Минаков

«Миссия выполнена. Возвращаемся с ЛНР. Вчера вечером принимал участие в учредительном собрании Луганского регионального отделения ЛДПР. В Луганск прибыл председатель партии Леонид Слуцкий, сенаторы и депутаты ГД (большая часть Высшего Совета партии) и ряд региональных руководителей», - прокомментировал Антон Минаков.

Он также отметил, что во время проведения съезда работало ПВО, слышались взрывы и тряслись стекла, но, по словам лидера реготделения партии, это не помешало выполнить поставленные задачи и создать отделение в ЛНР.

«Поздравляю Максима Уварова с назначение координатора. Работайте, братья», - резюмировал Антон Минаков.