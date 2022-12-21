Политика

Василий Осипов покидает пост вице-губернатора Псковской области

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, курирующий сферы ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и транспорта, покидает свой пост. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Сегодня – последний рабочий день у заместителя губернатора Василия Осипова. По личным обстоятельствам он возвращается в Санкт-Петербург. Василий Викторович проделал огромную работу в части развития дорожной и коммунальной инфраструктуры нашего региона, внес большой вклад в строительство целого ряда ключевых объектов последних лет. Искренне благодарю за честный и результативный труд, желаю новых успехов и достижений. Василий Викторович награжден медалью "За заслуги перед Псковской областью". Спасибо за совместную работу», - отметил губернатор.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Напомним, Василий Осипов был назначен на пост вице-губернатора в июне 2019 года.

Василий Осипов родился 16 декабря 1963 года в городе Ермак Павлодарской области. В 1988 году окончил Институт авиационного приборостроения по специальности «радиоинженер». Шесть лет проработал в МВД России, прошел путь от оперуполномоченного до начальника уголовного розыска Выборга. С ноября 2000 года - председатель комитета по управлению ЖКХ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области. С марта 2002 года - директор МУ «Служба заказчика по ЖКХ» МО «Выборгский район Ленинградской области». С января 2006 года - глава администрации Выборга. В 2010 году - заместитель главы администрации Кировского района. С сентября 2011 года - заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга. С ноября 2012 по ноябрь 2014 года - директор подведомственного комитету СПб ГКУ «ЦКБ» (Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства»). С сентября 2015 года - первый заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга. С конца марта 2019 года исполнял обязанности председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга. Женат. Трое детей.