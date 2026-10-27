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Андрей Маковский вошел в состав Общественной палаты Псковской области

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Председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Андрей Маковский был избран в состав Общественной палаты Псковской области путем голосования сегодня, 27 октября. Об этом экс-депутат регионального парламента сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Как отметил Андрей Маковский, процессуальные моменты избрания зарегламентированы, часть кандидатов выдвигают некоммерческие организации. Далее члены Общественной палаты Псковской области принимают коллегиальное решение голосованием. Именно они определяют, будет принята кандидатура или нет.

«Мне бы очень хотелось посвятить свою работу гармонизации межнациональных отношений при помощи проекта, связанного с развитием русской культуры, русских традиций. Хотелось бы транслировать работу "Ассамблеи народов России" через Общественную палату, и чтобы Общественная палата занималась работой, в том числе связанной с "Ассамблеей народов России". Можно сказать, что это максимальный уровень взаимодействия, потому что Общественная палата имеет высокий статус общественной организации в нашем регионе», — заключил Андрей Маковский.

Общественная палата Псковской области шестого состава (2024–2027 годы) состоит из 21 человека. 7 членов утверждает губернатор, еще 7 - Законодательное Собрание Псковской области. Также 7 членов Общественной палаты утверждают губернатор области и Собрание из числа кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.  

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Маковский Андрей Андреевич

Маковский Андрей Андреевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва (2021-2026 гг.)

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