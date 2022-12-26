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Политика

Книга рекордов Рейтингомера - 2022

26.12.2022 17:52|ПсковКомментариев: 0

На календаре последние дни декабря - уходит в историю тяжелый и непредсказуемый 2022-й. Весь этот год штатный комментатор ПЛН Господин Рейтингомер внимательно следил за политической активностью, каждую неделю раздавал всем сестрам по серьгам, оценивал ньюсмейкеров по пятибалльной шкале, ставил им плюсы и минусы. 

 

Всего из-под клавиатуры Рейтингомера вышло почти полсотни обозрений (46), в общей сложности в них попадал 201 человек - и это абсолютный рекорд. Так много персон в рейтингах за год еще не было. Для сравнения: в 2021-м в поле зрения нашего обозревателя оказывались 189 человек, в 2020-м – 148. Объяснение росту численности рядов видим, помимо прочего, в том, что в 2022-м проходила большая муниципальная кампания – было много кандидатов, которые обращали на себя внимание и попадали в обзоры кто раз, кто два. Таких в списке большинство - 145 человек. А вот тех, кто включался бы за год в обзоры хотя бы трижды, было всего 56 человек. Из них 35 человек попадали пять раз и более – количество регулярно проявляющих активность остается практически неизменным каждый год. Основу этой группы (а именно регулярно попадающие в рейтинги будут сегодня в центре нашего внимания) составляют лидеры и активисты областных отделений всероссийских партий, депутаты Псковского областного Собрания, руководители правительства региона, главы городов и районов. 

Сегодня Рейтингомер готов высказать свое субъективное мнение и подвести итоги, назвать победителей и лузеров. 

В минусе

По традиции начинаем с минусов. Антилидером года стал Александр Баранов, который большую часть 2022-го провел в насиженном кресле главы Пушкиногорского района.

Однако будучи фигурантом резонансного уголовного дела о превышении должностных полномочий, он выглядел «хромой уткой», работал неважно и неизменно получал отрицательные оценки в нашем рейтинге - пять раз, причем дважды удостоился самой низкой оценки -5. А средний балл по году у него - 4,2. Осенью областной суд оставил в силе обвинительный приговор господину Баранову, и пушкиногорские депутаты досрочно сложили полномочия главы. Как говорится, финита ля комедия - что мы, собственно говоря, и предсказывали давным-давно.

Хотя бы раз оценки со знаком минус в течение года получали 103 человека - и это тоже рекордный показатель. 34 из них умудрились схлопотать -5. 

В целом среди отстающих достаточно велика доля районных глав. Мы и раньше отмечали, что отряду муниципальных управленцев приходится непросто. Они несут потери, совершают ошибки, прилетает им от регионального руководства, как следствие, получают низкие оценки. И этот год, время продолжения реформы МСУ и встраивания его в вертикаль власти, не стал исключением. В минус ушло больше половины корпуса районных глав (печорский управленец Сергей Тарасик, его коллега из Новоржева Софья Пугачева, глава Порховского района Юрий Семенов и др.). Хуже того - ряд глав лишились своих кресел, это и уже упомянутый Александр Баранов в Пушкинских Горах, и отправленная депутатами в отставку Светлана Василькова в Пустошке, не решившиеся идти на новый срок Юрий Павлов в Гдове и Виталий Аршинов в Плюссе. Всё это и привело к тому, что районные главы в командном зачете стали антилидерами года. 

Возвращаясь к разговору о личном зачете, отметим, что пять раз с минусами попадал в обзоры Рейтингомера экс-депутат областного Собрания из Великих Лук Всеволод Козловский. В его актив 2022-й точно не занесешь - пролет мимо гордумы на выборах, уголовное дело, задержание, обыски, неясные перспективы и сомнительная позиция в духе «Баба Яга всегда против». Как следствие, очень низкий средний балл - 3,8 и большой вопрос: а что, собственно говоря, у критика властей дальше?

Ноздря в ноздрю с одинаковым средним баллом - 3,6 - к финишу года пришли сразу двое. Секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов, который год назад набирал очки и укреплялся во внутрипартийной борьбе, в 2022-м наоборот терял и проигрывал. Даже отказался от участия в губернаторских выборах, о чем давно мечтал, и впал в немилость у федерального партийного руководства из ЦК. Как следствие, семь попаданий в рейтинг с отрицательными оценками. 

Столь же неудачным год стал для теперь уже бывшего замглавы Плюсского района Вячеслава Прокофьева. Начал он с несанкционированной руководством поездки добровольцем на Донбасс, а потом понеслось по наклонной - рухнувший балкон в жилом доме, критика Прокофьева со всех сторон, неудачная попытка побороться за кресло главы и действия, которые принесли экс-чиновнику серьезные репутационные потери. Трижды он получал самую низкую оценку и по итогам года вошел в число главных лузеров.  

Скандалы, интриги, расследования - это в 2022 году про Псковский госуниверситет во главе с ректором Натальей Ильиной. На фоне дела о взятках в великолукском филиале вуза и прочих неприятностей даже как-то меркнет история многострадального кампуса-долгостроя, который до сих пор так и не сдали, вопреки многочисленным заявлениям. Справедливости ради отмечу, что был среди оценок Ильиной и плюс, то есть когда есть за что, мы хвалим руководство ПсковГУ, но, увы, негатив явно перевешивал. Как итог госпожа Ильина с 12 попаданиями в обозрения получает за год -2,8. 

Такая же низкая оценка заносится в дневник и руководителя областного комитета по образованию Андрея Ермакова. Кто и за что его только не критиковал! Начиная с родителей школьников и депутата Брячака, возмущавшегося неотзывчивостью чиновника, и заканчивая его непосредственным руководством. Впрочем, «главный по образованию», похоже, и в ус не дует. Посмотрим, к чему такая позиция приведет в следующем году.

Вот кому свезло так свезло год назад, так это Тамаре Новицкой - совсем юная девушка вытащила «счастливый билетик», стала секретарем регионального отделения парламентской партии «Новые люди» и получила шанс на успешное продолжение карьеры. Казалось, уж что-что, а депутатский мандат по итогам сентябрьских выборов у Новицкой почти что в кармане. Однако она затеяла не очень понятную игру, решила поиграть в излишнюю самостоятельность, пошла вопреки линии регионального руководства, понадеялась на помощь федерального партийного руководства. А в итоге проиграла. Свидетельством чему - и пролет на выборах, в которые были вбуханы миллионы, и неоднократное присутствие в обозрениях с отрицательными оценками (в том числе самыми низкими), средний балл по году минус 2,6. 

Столько же заносим в пассив Сергея Грахова, руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ. Тут сама проблемная сфера во многом предопределяла характер оценок. К тому же сам чиновник, мягко говоря, не блистал в уходящем году, чаще - косячил. И даже ненамного опередил еще одного отстающего «двоечника» - депутата Псковской гордумы от КПРФ Александра Баева. Предводитель псковских коммунистов неудачно выступил на выборах, численность фракции сократилась, вдобавок товарищ Баев терял позиции внутри областного отделения КПРФ - как итог, минус 2,4. Кстати, по итогам 2022 года вновь отмечаем очевидную тенденцию: оцениваем мы в Рейтингомере действующих чиновников и политиков — тех, кто в силе и при полномочиях, ставим им свои минусы, а потом - бац! - слетают эти крепыши со своих должностей, переходят в категорию лузеров. Таких примеров за последние месяцы наберется аж с десяток.

Самый свежий - уход с «расстрельной должности» вице-губернатора по ЖКХ и строительству Василия Осипова. Семь раз за год он попадал нам на зубок, в среднем получал -2,3 - а на прошлой неделе покинул пост.

Схожая история была и с начальником управления городского хозяйства администрации Пскова Николаем Бариновым. Критиковали мы его-критиковали, ставили минусы,- а потом - ррраз - отставка чиновника со средним баллом -2,2. 

-2,15 в среднем по году получает теряющий позиции и влияние советник губернатора по СМИ Антон Сергеева. В этом году он в основном занимался всякой ерундой, очковтирательством и раскруткой личного Telegram-канала. В довесок пытался утвердиться в статусе эдакого знатока всего на свете - от внешнеполитических тем до футбола. Получалось смешно и нелепо. Как итог - аж 13 попаданий в рейтинги.

В одном из обозрений мы даже посоветовали Сергееву и его начальству дать ответ на вопрос: чем должны заниматься чиновники в области информационной политики -  эффективно сопровождать деятельность органов государственной власти и влиять на формирование общественного мнения или публично троллить европейцев, писать нелепые доносы и неделя за неделей утверждаться в образе эдаких абсолютно бесполезных административных аппендиксов? Интонация была вопросительной, число множественным, но с тех пор прозвище «бесполезный аппендикс» прочно прилипло к советнику, а он сам принял общее размышление Рейтингомера исключительно на свой счет.

Добавим, что с минусом завершили год руководители региональных отделений ряда партий: «Яблока» - Лев Шлосберг (-1,6), «Партии роста» - Игорь Романов (-0,8) и «Справедливой России - За правду» - Олег Брячак (-0,4). Горькую пилюлю последнем может подсластить тот факт, что по количеству попаданий в обозрения (15 раз) с эсером среди оппозиционных лидеров может соперничать только региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Но о нем чуть позже. 

Не мы первые, не мы последние

Прежде чем перейти к плюсам, отметим единственного игрока на псковской политической сцене, который в среднем по году «сработал в ноль».

Пять раз присутствовал в обозрениях депутат областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский и в итоге получил нейтральную оценку. Посмотрим, что будет дальше - сползание вниз или движение вверх.

На самом деле всё зависит от молодого партийца, а Господин Рейтингомер - не более чем зеркало, на которое любой публичной персоне нечего пенять. 

В плюсе

Галерею региональных политиков, которые могут занести 2022-й в свой актив, открывают руководители региональных отделений двух оппозиционных партий - с показателями почти рекордными.

Петр Алексеенко попадал в еженедельные рейтинги 14 раз, а его коллега - координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков и вовсе пятнадцать.

Средние баллы - плюс 1,7 у коммуниста и 2,3 у либерал-демократа (для полноты картины добавлю, что в небольшом плюсе оказались и некоторые другие представители оппозиции - депутат областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук, представитель этой партии в Псковской городской Луме Татьяна Пасман, ее коллега - городской координатор ЛДПР Сергей Литвиненко). 

«Так держать!» - скажем и им, и Дмитрию Быстрову, главе Островского района - лидеру среди муниципальных глав по части реализации национальных проектов и степени открытости в отношениях с представителями СМИ. У господина Быстрова 6 попаданий в рейтинг и общая оценка +2,8. Совсем рядом оказались вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин, его коллега по региональному парламенту Владимир Кузь, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев (у всех - выше плюс двух).

Еще более высокий средний балл (+3,25) получил Александр Серавин, который в этом году стал вице-губернатором Псковской области по внутренней политике и эффективно решал задачи, стоящие перед региональной властью. Его активное участие в главных общественно-политических процессах, в том числе в избирательных кампаниях, заставляли Рейтингомера восемь раз включать имя «политрука» областного правительства в свои обозрения. 

Символический приз в номинации «Самая активная персона» достается Борису Елкину. В еженедельные обозрениях Господина Рейтингомера он присутствовал 17 раз. 

И это неудивительно - ведь в недавнем прошлом сити-менеджер в 2022-м не только занимался своей непосредственной работой хозяйственника, но и в качестве лидера команды «Единой России» шел на выборы депутатов городской думы, а затем в условиях изменения модели управления городом участвовал в конкурсе на замещение должности главы Пскова. И победил. К сказанному остается добавить, что средний балл Бориса Елкина  - плюс 3, 8.  

Завершают наш обзор те, у кого средний балл по году - плюс четыре и выше. Интересно, что состав этой группы во многом повторяет топовую часть списка ста самых влиятельных персон региона. Здесь - и уверенно подтвердивший свои позиции по итогам выборов глава Великих Лук Николай Козловский, и председатель избирательной комиссии Игорь Сопов.

Глава облизбиркома успешно провел большую муниципальную кампанию и справился с экспериментом по внедрению на выборах в Пскове дистанционного электронного голосования. У обоих по четыре балла ровно. 

На две десятых больше набрал депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский. Средний балл +4,6 - у председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова. +4,7 - у митрополита Псковского и Порховского Тихона, который остается эффективным «лоббистом» интересов Псковской области на федеральном уровне.  

Максимально высокую оценку +5 в 2022 году получали 16 человек. Среди них не только политики, но и директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, прокурор Псковской области области Иван Грибов, назначенный заместителем командующего ВДВ экс-командир 76-й дивизии Алексей Наумец и другие персоны. 

Максимально высокую оценку плюс пять по итогам года получают губернатор Псковской области Михаил Ведерников и сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Оба в 2022-м проявляли высокую активность по теме проведения СВО и гуманитарной поддержки жителей новых регионов России. 

Это был Господин Рейтингомер с итогами 2022 года и своим субъективным мнением. Надолго не прощаемся. В 2023-м обязательно продолжим мериться рейтингами. Будьте здоровы и с Новым годом!

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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