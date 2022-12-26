Политика

«Гонки по вертикали»: год под знаком СВО, планы Путина и вызовы-2023

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Это последний выпуск в 2022-м. Будем подводить итоги года, вспомним главные события, отметим важные тенденции.

Центральные темы выпуска.

Под знаком СВО. Как специальная военная операция разделила псковский политбомонд.

Выборы и новая политическая реальность. Кто тут выиграл, а кто проиграл.

Что дальше? В какой степени 2023-й может стать продолжением 22-го.

Жанр подведения итогов подразумевает: вспомнить надо всё, а танцевать следует от печки - так что и мы вспомним, как ровно год назад, в конце 2021-го, вглядывались в завтрашний день - и тут я процитирую дословно фрагмент того выпуска «Гонок по вертикали»: «Неспокойно, нестабильно, к концу года только ленивый обозреватель не высказался на тему происходящего у границ Украины - и всё это на фоне обострения отношений России с Западом, ультиматумов и требований предоставить гарантии нерасширения НАТО на восток». Короче, напряжение уже тогда витало в воздухе.

И всё равно события в конце зимы, признание Россией ДНР и ЛНР и решение о проведении спецоперации стали для большинства наших сограждан поистине неожиданными.

Отношение к происходящему и модели поведения в этих условиях, как мы знаем, были абсолютно разными. Реакция псковского политбомонда на происходящее это только подтверждала. Уже в первые дни проведения СВО определилось несколько групп. Наряду с теми, кто безоговорочно поддержал решение о начале спецоперации (как, например, псковский губернатор Михаил Ведерников или сенатор от региона, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак), были и те, кто вроде бы и выступал в поддержку, но с оговорками, - при этом многие, в том числе представители партии власти, казалось, хотят просто отмолчаться. Однозначно против выступили только псковские яблочники и близкие им немногочисленные представители несистемной оппозиции. В целом эта модель сохранилась - при этом многие из тех, кто поначалу отмалчивались, перешли в категорию тех, кто поддерживает СВО. Кто-то здесь ориентирован на позицию лидеров общественного мнения - скажем, митрополита Псковского и Порховского Тихона, который, отвечая на вопросы по этой теме, пояснял: мол, «мне, человеку не военному, сложно понять все причины начала СВО. Но я лично знаю президента РФ Владимира Путина. Он бы не начал СВО при иных жизненных обстоятельствах для России. Значит, это было нужно».

А те кто против, за исключением уехавших за границу, - за месяцы проведения спецоперации стали гораздо осторожнее в высказываниях, прекрасно понимая: в условиях ужесточения законодательства понести наказание по статье за дискредитацию Вооруженных сил или по какой-то другой - проще простого. Так или иначе, темы СВО, обострения отношений России и Запада, введения санкций, объявления частичной мобилизации были в этом году центральными - внешнеполитическая повестка как никогда прежде влияла на внутреннюю политику, отражалась на многих процессах, в том числе на выборах. А их в Псковской области было немало - в регионе проходила большая муниципальная кампания, и на кону были сотни депутатских мандатов, в том числе Псковской и Великолукской городских дум.

В соответствии с многолетней традицией ПЛН внимательно следила за ходом кампании, реализовывала большой информационно-аналитический проект, проводила в эфире ПЛН FM круглые столы и дебаты с участием руководителей избиркома, региональных отделений партий, общественников, экспертов.

Таким образом мы оставались единственным региональным СМИ, которое давало возможность свободно в прямом эфире высказаться представителям всех основных политических сил. А подводя итоги избирательной кампании, мы отмечали: самый главный положительный момент заключается в том, что в принципе имеем возможность говорить о прошедших выборах. Ведь всё могло быть иначе. На фоне обострения внешнеполитической ситуации федеральная власть всерьез обсуждала возможность отмены (или переноса на более поздний срок) сентябрьских выборов. Сторонники этого шага говорили о том, что не следует в сложный период проводить избирательные кампании, тем самым давать возможность дестабилизировать ситуацию и «раскачивать общую лодку». Хуже того, в последние годы мы наблюдаем тенденцию - под разговоры о внешней угрозе власти стремятся еще больше «закрутить гайки», ввести дополнительные барьеры на выборах и ограничить политическую оппозицию.

- У меня в два дня все счастливыми станут. А кто не станет - я того в бараний рог согну, в порошок сотру и акулам брошу («Айболит-66»).

Есть ощущение, что у некоторых сильных мира сего присутствует искушение вообще убрать выборные институты - с тем, чтобы всё решало начальство. А что касается проблем, то лучше их замалчивать - и лакировать действительность, затыкать рот тем, кто обращает внимание на болевые точки. Это неправильно - и кстати говоря президент на днях тут послал совершенно четкий месседж, заявив: «Нужно слышать тех, кто не замалчивает проблемы». Конец цитаты. Ну а что касается выборов, то мы считаем, что даже такие, как сейчас избирательные кампании - это лучше, чем их отсутствие. К счастью, пессимистичные прогнозы по поводу переноса выборов не стали реальностью - все кампании прошли в установленные сроки.

Их итог известен - кандидаты от «Единой России» в Псковской области победили везде, партия власти получила контрольный пакет. Региональная власть выполнила задачи стоящие перед ней - отмечу, что с июня в ранге вице-губернатора или иначе говоря политрука правительства работает известный политический консультант Александр Серавин. Особо выделю победы всех кандидатов-единороссов на выборах глав районов и в двух крупнейших центрах региона - Пскове и Великих Луках. В южной столице уверенно победила команда Николая Козловского, а в Пскове - список кандидатов во главе с членом губернаторской команды Борисом Елкиным. Он и стал в условиях изменения модели управления областным центром главой города.

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Таким был этот тяжелый и во многом непредсказуемый 2022-й, который уходит в историю. Кто-то хочет его поскорее забыть, но в любом надо извлечь уроки. И все вместе готовимся встретить новый. И уже всматриваемся в горизонты, пытаясь понять, в какой степени 2023 продолжит тенденции и тренды года уходящего, какие темы туда перекочуют и какие новые вызовы появятся. И тут понятно, что главная тема никуда не денется - СВО, последствия уже введенных санкций и новые, что безусловно будет отражаться на социально экономическом положении, а оно в свою очередь на общественных настроениях и политических процессах, в том числе на ходе и результатах избирательных кампаний. Их в следующем году будет несколько - это и муниципальные выборы, и главные региональные - губернаторские. Напомню, что они проходят каждые пять лет, в прошлый раз главу области мы выбирали в 2018-м. И вот новый марафон - он уже стартовал. В студии ПЛН FM действующий губернатор объявил о готовности пойти на второй срок.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Силы есть, желание есть. Псковскую область люблю.

Кстати говоря, в понедельник тема губернаторских выборов получила продолжение - председатель областного Собрания депутатов, один из ведущих региональных политиков Александр Котов, отвечая в эфире ПЛН ФМ на вопрос ведущего, высказался о перспективах губернатора и дал ему характеристику.

Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов: Надо поддерживать Ведерникова. Это хороший и эффективный управленец, неравнодушный человек, очень внимательно относящийся к проблемам людей. Если Ведерников будет губернатором ещё один срок, это будет для нашего региона на самом деле благо.

В общем, неофициальная кампания по выборам губернатора уже стартовала.

С кандидатом от партии власти ясно, с оппозицией - пока вопросы, если не считать представителя ЛДПР Антона Минакова, который судя по всему вновь представит партию на выборах и будет стараться решить задачу поставленную руководством - занять второе место, то есть потеснить кандидата от КПРФ. Кто им станет - пока вопрос. Возможно, ответ прозвучит на днях - напомню, что ранее первый секретарь обкома Петр Алексеенко заявлял, что с кандидатурой коммунисты могут определиться до Нового года - по крайней мере, в этот срок закончат прием предложений по кандидатурам. На исходе 22-го нас ждет еще несколько интересных и важных событий. В ближайшие дни в Пскове откроют после ремонта Троицкий мост - и надеюсь тысячи горожан, уставшие от пробок, вздохнут с облегчением. Как пел известный мультяшный герой: «Конец моим страданиям и разочарованиям - и снова наступает хорошая погода».

Тем временем в Санкт-Петербурге сегодня завершается неформальная встреча лидеров стран СНГ, после чего президент России Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, посетит один из российских регионов.

В Пскове в четверг, 29 декабря пройдет сессия областного Собрания, депутаты будут принимать проект главного финансового документа, а перед этим к ним обратится губернатор с бюджетным посланием. Так что ждем - и будем наблюдать. Псковская Лента Новостей, ПЛН FM и ПЛН-ТВ продолжат внимательно следить за развитием событий и держать вас в курсе.

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Наша программа тоже будет рассказывать, что происходит и как всё это понимать. В следующий раз встретимся уже после новогодних каникул. Поздравляю вас с наступающим - успехов, здоровья, не теряйте присутствия духа. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Александр Савенко