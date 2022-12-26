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Политика

Депутаты всех фракций обсудили с губернатором проект областного бюджета

28.12.2022 21:27|ПсковКомментариев: 0

Традиционные встречи парламентских фракций с губернатором Михаилом Ведерниковым прошли в Собрании накануне заключительной сессии года, где состоится рассмотрение проекта главного финансового документа региона на трёхлетний период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото здесь и далее: прессс-служба Псковского областного Собрания депутатов 

Бюджетные консультации начались общением с депутатами от «Единой России». Обращаясь к представителям самой многочисленной фракции и своим однопартийцам, Михаил Ведерников подвёл краткие итоги года и обозначил перспективы. По словам губернатора, работая хорошей слаженной командой вместе с депутатами, время непростых испытаний удалось сделать периодом серьезных достижений.

«Прежде всего, нам удалось увеличить доходную часть бюджета. Мы начинали совместную работу с показателя 28,5 млрд рублей доходной части, а уровень госдолга составлял почти 102% к собственным доходам. Львиную долю долгов тогда составляли кредиты коммерческих банков. Этот год мы заканчиваем с исполнением доходов почти в 60 млрд рублей консолидированного бюджета, и уровнем госдолга уже 77%, и он полностью состоит из бюджетных кредитов», - подтвердил губернатор результаты сравнительными цифрами.

Далее Михаил Ведерников дал краткую информацию по значимым направлениям расходования бюджетных средств в следующем году. Среди знаковых для региона мероприятий – строительство 98 фельдшерско-акушерских пунктов, начало реализация региональной программы по возведению модульных постов станций скорой помощи, разработка пакета мер поддержки учителей и медиков. Продолжится системная работа по приведению в нормативное состояние региональных дорог и мостов, развитие транспортной инфраструктуры и газификация региона. «Хочу поблагодарить депутатский корпус за предметный и, где нужно, жёсткий, подход к этой теме», - подчеркнул Михаил Ведерников в контексте комментария о недостаточных темпах исполнения программы догазификации.

Отдельно губернатор остановился на финансировании социальной сферы, культуры, поддержке сельского хозяйства и развития сельских территорий.

«Конечно, мы не ожидали, что год будет таким тяжёлым, время непростое, но мы справились и с неплохими показателями», - резюмировал Михаил Ведерников.

Руководитель фракции единороссов Армен Мнацаканян поблагодарил главу региона за обстоятельный доклад. «Радует, что, несмотря на трудности, мы двигаемся вперёд, и самое главное, что бюджет остаётся социально ориентированным», - отметил вице-спикер и высказал мнение о необходимости наращивания финансирования ТОСов и инициативных проектов.

«Поддержку ТОСов мы начинали с 4,5 млн рублей и за несколько лет увеличили объём больше, чем в 10 раз», - напомнил губернатор и пообещал, что эта тенденция сохранится.

Депутат Андрей Михайлов обратил внимание на «беду муниципалитетов» - старые котельные и скважины. Губернатор уточнил, что на субсидирование предприятий ЖКХ в бюджете следующего года заложено 300 млн рублей. Важная задача, по словам губернатора, не просто отдать эти деньги муниципальным предприятиям, а найти алгоритм эффективного расходования.

Вице-спикер Александр Братчиков озвучил два предложения. Первое – увеличить поддержку педагогических работников по аналогии с действующими мерами поддержки медиков, в частности, выделить дополнительные средства на приобретение для учителей служебных квартир. Второе предложение касалось возможности создания региональной программы по ремонту подъездов к школам и детским садам с привлечением на эти цели средств дорожного фонда. Обе инициативы губернатор счёл целесообразными и поручил проработать их профильным исполнительным органам. Александр Братчиков высказал желание войти в рабочую группу.

В ходе бюджетных консультаций депутаты-единороссы также предложили расширить направления поддержки некоммерческих садоводческих товариществ, выделить дополнительное финансирование на развитие детского и юношеского футбола, предусмотреть средства на ремонт медицинских объектов.

Спикер регионального парламента Александр Котов, взяв слово для обобщающего выступления, признался, что практически все параметры проекта бюджета и предложенных поправок уже помнит наизусть, настолько депутаты во время обсуждения их «перелопатили».

«Цифры бюджета 2023 года в первоначальном варианте сопоставимы с фактом исполнения бюджета текущего года – такое происходит впервые», - отметил спикер, предположив, что в течение года при слаженной работе удастся существенно нарастить доходную часть, как это было в предыдущие годы.  

Александр Котова назвал это важным моментом, но не самым главным аргументом для поддержки бюджета. «Исполнительная и законодательная власть – одна команда, мы в одной лодке. Мы все хотим сделать так, чтобы наш регион жил лучше, и кому как не нам поддерживать бюджет», -  обратился к однопартийцам председатель Собрания.

Спикер обратил внимание на ещё одну положительную тенденцию – при работе над проектом бюджета всё реже звучат вопросы о частных случаях, всё чаще поднимаются и обсуждаются системные проблемы. Спикер призвал и депутатов, и представителей исполнительной власти к плановой работе, а в качестве конкретной рекомендации предложил приступать к формированию бюджета 2024 года уже в январе следующего года.

«Цифры хорошие, перспективы весьма положительные», - дал в заключение оценку главному финансовому документу Александр Котов.

Фракция «Единая Россия» приняла решение о поддержке проекта бюджета области на сессии.

В ходе продолжившихся бюджетных консультаций с оппозиционными фракциями о намерении поддержать бюджет заявил лидер псковских либерал-демократов Антон Минаков.  «Наверное, второй или третий раз наша фракция поддерживает бюджет, и первый раз мы сделаем это максимально  открыто. В моём понимании вами проделана колоссальная работа – бюджет сделан, мы видим повышение по многим статьям и основным показателям», - поблагодарил губернатора депутат от ЛДПР.

«Есть базовые вещи, которые, как ни крути, приходиться брать за основу. Если депутаты отказываются от диалога, мне кажется, наивно полагать, что они могут быть услышаны дальше – потому что другие люди взяли на себя ответственность.  Поэтому спасибо  за вашу позицию, мы всегда открыты», - отреагировал губернатор на выступление Антона Минакова.

Руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак и лидер фракции «Новые люди» Андрей Маковский также поблагодарили главу региона за эффективную работу правительства.

В ответном слове Михаил Ведерников отметил, что большинство депутатов во главу угла ставят не партийные задачи, а интересы людей. «Я абсолютно уверен, что именно благодаря этому удалось этот год пройти ровно и достойно, выйти на достаточно неплохой предварительный бюджет по следующему году. И у нас есть стойкое ощущение, что бюджет еще будет увеличиваться», - подытожил губернатор.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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