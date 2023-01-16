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Политика

«Дневной дозор»: нужно ли ввести в Уголовный кодекс понятие «предатель»?

17.01.2023 16:38|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему предложения Совета по правам человека ввести в Уголовный кодекс РФ понятие «предатель». Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

С начала специальной военной операции немало граждан России покинули страну. Среди них есть журналисты, деятели культуры и науки, предприниматели и IT-специалисты. Некоторые из релокантов выступают с критикой в адрес российских властей. В ответ некоторые отечественные политики выступают с инициативой ввести ограничения против людей, критикующих Россию. Например, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поступать с ними нужно по «правилам военного времени», в случае если «законы не работают».

А спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в Уголовный кодекс РФ статьи о конфискации у «негодяев, оскорбляющих Россию», их имущество.

Сенатор Андрей Клишас, ранее комментируя идею Дмитрия Медведева, отметил, что для конфискации имущества тех, кто покинул страну, сначала необходимо поменять законодательство.

Парадоксально, но предложение законодательно определить понятие «предатель» озвучил член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов. По его мнению необходимо внести соответствующие поправки и изменения в статью Уголовного кодекса России «Государственная измена». Предлагается лишать «предателей» наград, собственности и даже гражданства.

Нужно ли ввести в Уголовный кодекс понятие «предатель» для тех, кто покинул России и критикует свою страну? Стоит ли лишать «предателей» гражданства или конфисковывать их имущество? Об этом узнаем у наших экспертов сегодня в программе «Дневной дозор».

Люди, которые уехали из страны, не являются политическими врагами своей страны, но власти пытаются их признать таковыми, считает лидер фракции «Яблока» в Псковском областном Собрании депутатов Артур Гайдук.

«Политический противник не является врагом. У нас просто традиция в государстве такая: все, кто не согласен с политикой тех, кто руководит сейчас страной, становятся не политическими соперниками, то есть это не нормальная конкуренция в политике, их у нас объявляют врагами. Это основная беда у нас, потому что политических противников здесь нет, у нас их превращают во врагов. Пропаганда превращает их во врагов. Какая может быть система противовесов, нормальная политическая система, если те политические силы, которые находятся у власти, регулярно объявляют оппозиционные политические силы врагами? Не политическими, не партийными врагами, а врагами народа, врагами государства».

Спецоперация выявила факты предательства родной страны некоторыми нашими согражданами, считает председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. На ее взгляд, люди, которые критикуют свою страну, находясь за рубежом, должны нести за это ответственность.

«Поскольку сама я не юрист, в данном случае у меня может быть только личное мнение. Вчера слушала юридическую дискуссию, и многие придерживаются мнения, что у нас в Уголовном кодексе уже есть эти статьи, просто они не до конца используются и расшифровываются. К сожалению, сейчас не могу сказать номер статьи, но я для себя это отметила. Этот вопрос надо рассматривать, поскольку это первые случаи, так я считаю. Специальная военная операция как раз выявила такие вещи, как, действительно, предательство Родины. Ведь человек имеет право переехать куда-то, это его гражданское право. Но если при этом он ведёт сознательную работу против своей Родины, где он учился и родился, даже не родился, потому что некоторые сюда переезжают, — такие вещи надо, конечно, определять. Совет по правам человека — это очень авторитетная организация. Там грамотные специалисты, они не привыкли рубить с плеча, поэтому, я считаю, это решение надо рассмотреть, продумать и, скорее всего, поддержать в той или иной степени, потому что сейчас положение требует этого».

Не поддерживает инициативу введения в Уголовный кодекс понятия «предатель» псковский общественный деятель Юрий Дзева. Главный вопрос, по мнению Юрия Дзевы: «А судьи кто?» Кто и по каким критериям будет определять «предателей»?

«Я, скорее, против. Почему? Потому что, опять-таки, а судьи кто? Опять эта Дума, опять она будет выдумывать. Точно также, как с иноагентами всё это получается».

В Уголовном кодексе уже есть ряд статей, которые регулируют действия граждан, направленные против страны, объясняет уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Этих нормативных актов достаточно, поэтому навешивание дополнительных ярлыков в текущей ситуации он считает излишним.

«Инициатива по поводу навешивания ярлыков, в том числе ярлыка "предатель", мне кажется излишней в сегодняшней ситуации, потому что сегодня есть действующий Уголовный кодекс Российской Федерации, где содержится ряд статей, посвящённых государственной измене и иным преступлениям, которые могут говорить о том, что их совершили люди, которые предают свою страну и осуществляет свою деятельность не во благо своей страны, а как раз наоборот. Поэтому, я думаю, надо руководствоваться тем, что есть сегодня, и в столь непростой ситуации, в которой мы живём, руководствоваться действующим законодательством, а не пытаться сделать какие-либо иные понятия, которые выходят за пределы Уголовного кодекса Российской Федерации».

Помощник председателя Псковского областного Собрания, бывший вице-спикер регионального парламента, в прошлом — член КПРФ Анатолий Копосов согласен с мнением о том, что в Уголовном кодексе России уже есть все необходимые правовые акты для определения статуса людей, критикующих российскую власть.

«Я слышал об этой проблеме, она обсуждается сейчас в ряде ток-шоу. Я, наверное, соглашусь с теми, кто говорит, что у нас уже есть в Уголовном кодексе статьи, которые позволяют определить статус людей, которые сегодня выступают против страны, против армии и так далее. Там некоторые говорят, что надо ввести положение в Конституцию, но некоторые говорят, что уже есть такая возможность. Поэтому пусть юристы и те, кто должен заниматься этим делом, внимательно посмотрят, чтобы вместо дополнительных каких-то внесений в Конституцию, вместо новых законодательных актов использовали то, что уже есть».

Те, кто ведет информационную войну против России, находясь за границей, должны нести за это ответственность, уверен депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Но в то же время, нельзя допустить того, чтобы пострадали граждане, которые высказали негативные оценки в адрес России на эмоциях или их слова были истолкованы неправильно.

«Однозначно, необходимо таких людей наказывать, смотреть, менять законодательство. Но самое главное, не изменить законодательство таким образом, чтобы люди, которые, может быть, сделали какие-то несознательные высказывания, или у этих высказываний может быть двоякое прочтение, при этом не страдали. К сожалению, многие люди, которые уехали (из России — ред.), я считаю, в будущем будут чувствовать себя там достаточно несчастными. Мы знаем это из истории, когда большое количество людей выехали после Октябрьской революции. Потом они и хотели бы, но уже не могли вернуться. И не только по убеждениям, а просто, может быть, из-за ошибочного принятия решений. И, мне кажется, этим людям, которые ошибочно приняли решение, мы должны дать возможность в будущем вернуться. Уехали не самые худшие, и во многом они являются специалистами и могли бы быть полезными нашей стране, обществу. Поэтому здесь мы не должны принимать таких законодательных решений, которые потом не позволили бы этим людям вернуться. Ну а тех, кто, конечно, откровенно предал Родину и сейчас, на сегодняшний день, является таким агентом и, используя свое общественное влияние, дискредитирует власть и делает всё, чтобы страна в чем-то потеряла, играет как бы на другую сторону, эти люди должны понимать, что они несут за это ответственность и в любом случае могут предстать перед судом. Поэтому я бы эту проблему разделил на две части. Однозначно, мы не можем здесь говорить о всех людях, которые выехали за рубеж, не можем пускать всех под одну гребёнку. Мы должны все-таки их разделять и дать возможность тем, кто сделал ошибки, кто ошибочно принял решение, может быть, на эмоциях, возможность вернуться на Родину».

Страна уже проходила страшные уроки, когда инакомыслящие становились «врагами народа» и были репрессированы, утверждает экс-депутат Псковской городской Думы Дмитрий Пермяков, супруга которого признана иностранным агентом. Сам политик покинул территорию России.

«Вы знаете, такие слова, такие инициативы государственных чиновников в России у меня вызывают одновременно и смех, и печаль. Мне смешно, потому что, очевидно, эти слова вызваны бессильной злобой на тех, кто уехал из России, но продолжает высказываться, продолжает иметь свою точку зрения, продолжает бороться и продолжает демонстрировать, что не все россияне поддерживают правящий режим. Я думаю, что это очень раздражает действующую власть. Ну, казалось бы, ты задавил все независимые СМИ, ты справился с независимой адвокатурой, ты уничтожил некоммерческие организации. Тем не менее, находятся ещё какие-то голоса, которые так сильно раздражают. Голоса, до которых не дотянуться, потому что они теперь в свободных странах по всему миру. Но мне одновременно и грустно. Грустно, потому что получается, что наша страна, наше государство совершенно не выучило уроков истории. Мы совершенно забыли о том, что уже проходили этот период — период врагов народа, репрессий, период голода, смерти и страха в каждой семье. Они говорят, что мы можем повторить. К сожалению, они повторяют самые тёмные, самые отвратительные страницы Советского Союза в современной России».

В недавней истории нашей страны уже была практика навешивания ярлыков — только вместо «предателей» тогда были «враги народа». После развенчания культа личности сам термин ушел в прошлое, но диссидентов лишали гражданства и выдворяли из страны. Советская власть не признавала права на плюрализм мнений, чем это закончилось для нашей страны — мы помним. На сегодняшний день нужны не дальнейшее закручивание гаек, а диалог с обществом, чтобы не повторить страшные ошибки прошлого.

Анастасия Сливинская

Теги: #политика #уголовная ответственность #законодательство
Источник: Псковская Лента Новостей
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