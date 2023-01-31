Политика

«Новые люди» не исключают своего участия в досрочных выборах главы Пустошкинского района

Партия «Новые люди» хочет принимать участие в выборах везде, где они проходят, чтобы представлять интересы граждан, но на данный момент у партии нет конкретного представления по кандидатуре для участия в досрочных выборах главы Пустошкинского района. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский.

«У нас планируется выезд в район, но все усугубляется тем, что ситуация становится больше политической внутри района, чем социальной, она там максимально сложная, поэтому наши люди, наш актив изъявляет слабое желание участия в выборах. Мы принимаем участие в выборах там, где присутствует социальная повестка, ведь для нас важно через выборы улучшить жизнь людей», - прокомментировал Андрей Маковский.

Он подчеркнул, что партия работает с людьми в районе и не исключает, что может принять участие в выборах.

«Лично я не планирую принимать участие в досрочных выборах, так как в каждом участии мы целимся на победу, и здесь для меня вопрос также выглядит больше политическим», - ответил на вопрос Андрей Минаков.

Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района назначены на 23 апреля.

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Ранее должность занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.