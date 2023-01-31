«Новые люди» не исключают своего участия в досрочных выборах главы Пустошкинского района

Партия «Новые люди» хочет принимать участие в выборах везде, где они проходят, чтобы представлять интересы граждан, но на данный момент у партии нет конкретного представления по кандидатуре для участия в досрочных выборах главы Пустошкинского района. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский.
Он подчеркнул, что партия работает с людьми в районе и не исключает, что может принять участие в выборах.
«Лично я не планирую принимать участие в досрочных выборах, так как в каждом участии мы целимся на победу, и здесь для меня вопрос также выглядит больше политическим», - ответил на вопрос Андрей Минаков.
Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района назначены на 23 апреля.
Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.