Досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 23 апреля

Досрочные выборы главы Пустошкинского района назначены на 23 апреля. Соответствующее решение депутаты Пустошкинского районного Собрания приняли в ходе сессии 30 января. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил председатель районного Собрания Дмитрий Зарембо.
«Решение принято - выборы пройдут 23 апреля», - сказал Дмитрий Зарембо и уточнил, что решение о продолжительности выборов будет принимать избирательная комиссия.
Напомним, ранее должность занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.
Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.
Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.
Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.