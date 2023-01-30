Политика

Досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 23 апреля

Досрочные выборы главы Пустошкинского района назначены на 23 апреля. Соответствующее решение депутаты Пустошкинского районного Собрания приняли в ходе сессии 30 января. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил председатель районного Собрания Дмитрий Зарембо.

«Решение принято - выборы пройдут 23 апреля», - сказал Дмитрий Зарембо и уточнил, что решение о продолжительности выборов будет принимать избирательная комиссия.

Напомним, ранее должность занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

Смотрите также Депутаты сняли Светлану Василькову с должности главы Пустошкинского района

Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

Смотрите также Федеральное руководство «Яблока» осудило решение снять Светлану Василькову с должности главы Пустошкинского района

Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

Смотрите также Областной суд оставил в силе решение о снятии Светланы Васильковой с должности главы Пустошкинского района

Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.