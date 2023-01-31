Политика

Партия «Яблоко» пока не рассматривает вопрос участия в выборах главы Пустошкинского района

Партия «Яблоко» пока не рассматривает вопрос участия в выборах главы Пустошкинского района. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил лидер регионального отделения партии Лев Шлосберг.

«Вопрос об участии партии в досрочных выборах главы Пустошкинского района будет решаться региональным советом в феврале», - сказал Лев Шлосберг.

Он пояснил, что на данный момент в повестке работы регионального отделения партии - кассационная жалоба в Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге по поводу отставки с поста главы муниципалитета Светланы Васильковой. Лев Шлосберг отметил, что все предыдущие решения судов по данному вопросу в псковском «Яблоке» считают незаконными.

«Решение районного Собрания от 24 ноября 2022 года и решения судов двух инстанций мы считаем незаконными, других оценок у нас нет. Дело федеральное, обжалование решений будет продолжаться, мы уверены в своей правовой правоте», - заключил он.

По его словам, Светлана Василькова направит жалобу в кассационный суд в ближайшее время.

Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района назначены на 23 апреля.

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Ранее должность занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

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Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.