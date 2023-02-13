Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рекорд «Европы Плюс»
100 псковских миллионеров
борьба с энергопотерями
за присоединение Псковского района
Для здоровья трудящихся
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Политические итоги-2022
Господин Рейтингомер
возможности для рекламы
Оазис здоровья под Псковом
в Кремль платно
показания электросчетчиков
 
 
 
ещё Политика 13.02.2023 18:371 Рейтингомер: приговор взяточнику из универа, муниципальная репка и очарованный иностранник 14.02.2023 12:260 Армен Мнацаканян о муниципальной реформе: Людям бояться нечего 14.02.2023 12:050 Инициативу шести районов о преобразовании в округа областное Собрание рассмотрит 21 февраля 14.02.2023 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о муниципальной реформе 14.02.2023 11:070 Институт США и Канады РАН не будет втянут в пропаганду – Валерий Гарбузов 14.02.2023 10:000 Политолог Валерий Гарбузов: Мы живём в аномальный период истории
 
 
 
Самое популярное 07.02.2023 09:5711 Бояре из автобуса 08.02.2023 16:003 Еда для богатых 10.02.2023 21:270 Сержант из Псковской области погиб в ходе СВО 10.02.2023 07:500 Мощный циклон ударит по Северо-Западу России 08.02.2023 08:320 Автомобиль вылетел с дороги в забор в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Политолог Валерий Гарбузов: Мы живём в аномальный период истории

14.02.2023 10:00|Псков

Российский политолог, директор Института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM») дал оценку новой политической реальности и шансам на потепление отношений РФ и Запада.

 

– Валерий Николаевич, многие помнят вас как преподавателя Псковского педагогического института, сегодня вы снова в Пскове как участник научно-образовательного семинара «Глобальные вызовы XXI века». Ваш нынешний приезд в Псков пройдет в условиях новой политической реальности и беспрецедентного обострения в отношениях России и коллективного Запада. Как вы, будучи признанным экспертом в области внешней политики, оцениваете сложившуюся ситуацию и формат взаимоотношений между Россией и США?

– Я смотрю на это с очень большой печалью. Ведь на протяжении всей холодной войны, даже когда шла жёсткая конфронтация, обернутая в идеологическую оболочку, две стороны нашли возможность регулирования противостояния. И особенно это касается эпохи после Карибского кризиса, который встряхнул всех. И этот созданный механизм худо-бедно работал вплоть до распада СССР. И он позволял двум супердержавам не только бороться за сверхвлияние, – потому что каждая из них хотела вести за собой, если не весь мир, то хотя бы часть земного шара, – но вместе с тем найти и сферы взаимных интересов и работать в них. Конфронтация сочеталась со взаимодействием. Это придавало периоду предсказуемость и надежду на окончание холодной войны. Сегодняшняя ситуация другая.

– Видите ли вы в отношениях России с США и Западом хоть какой-то повод для оптимизма? В целом каков ваш прогноз развития событий, когда постоянно ужесточаются санкции, с обеих сторон звучит крайне жесткая риторика, буквально сегодня США призывают своих граждан срочно покинуть Россию и так далее. К чему всё это может привести?

– Обострение отношений уже привело к тому, что два государства – супердержава и страна, считающая себя наследницей бывшей супердержавы, – вступили в новый формат отношений – жёстко конфронтационных. Причём ни одна сторона не делает какие-то шаги, чтобы найти компромисс, который всегда является основой для взаимодействия. Это печально. Я не вижу в ближайшем будущем никаких вариантов изменения ситуации. Она, как вы сами и сказали, только ухудшается: санкционная спираль накручивается, конфронтация усиливается. Всё это ещё и сопровождается боевыми действиями на территории бывшего Советского Союза. Ни в одном страшном сне ещё лет 5-10 назад никто не желал такого развития событий. А они развиваются прямо сейчас, причём таким образом, что самые «крутые» эксперты не могут сказать, чем всё закончится. Пока что всё идёт по пути эскалации.

– В новых условиях изменился и статус Псковской области. Наш регион, который в последние десятилетия нередко называли «воротами в Европу», стал теперь «непроницаемым забором» на границе с НАТО. По вашему мнению, какими будут последствия для Псковской области и жителей? Какие у нас перспективы?

– Какое-то время действительно будет забор, но и не только в Псковской области. Забор может появиться вокруг всей страны, особенно со стороны Запада. Как бы вся сторона не оказалась за забором. Люди вспоминают о Советском Союзе, когда 95% населения, а то, может быть, и больше, вообще никогда не были заграницей Почему? Потому что был забор, потому что страна развивалась как осажденная крепость. Ели мы идем по этому пути, то нас ждет разворот в истории назад на новом уровне.

Что касается того, что блок НАТО подошёл к границам России, и Псковская область граничит с НАТО.... Понимаете, у нас организация НАТО настолько демонизирована в силу политических причин, в силу малообразованности населения в этом плане. Надо понять, что это организация – объективная реальность, что её не запретишь и её не сдвинешь куда-то. Можно говорить о том, чтобы сдвигать военную инфраструктуру на Запад – это да. Но для этого нужны условия. Надо по-другому посмотреть на НАТО, надо вести переговоры между НАТО и ОДКБ, уже ослабленной. Потому что ОДКБ – это аналог НАТО, российский аналог НАТО, созданный по инициативе России и нескольких стран бывшего постсоветского пространства. Поэтому если идти по пути ослабления напряженности, то иного пути, кроме переговоров, нет. А если желать дальнейшей конфронтации, то мы сами знаем, что надо делать, чтобы эта конфронтация только становилась жестче и усилилась дальше. Понимаете, во всякую ситуацию, которая возникает в истории либо в современности, вклад вносят все участники. Поэтому всем участникам этого беспрецедентного конфликта, а я думаю, что мы живем в аномальной период истории, из этой аномалии и надо уходить. Когда это будет, я не знаю.

– В прошлом году вас избрали членом-корреспондентом Российской академии наук, и хотелось бы поинтересоваться: остается ли сейчас время для просветительской работы, чтения лекций, написания статей для СМИ (которые мы с большим интересом читаем) - и что в планах? можно ли ждать от вас написания большой работы или книги на тему российско-американских отношений?

– Это избрание особенно ничего не меняет в работе научного сотрудника. Другой вопрос, что прибавилось больше забот по линии Академии наук. А что касается работ, то наш институт продолжал и будет продолжать публикации монографии. Мы выпускаем два журнала – научный и научно-популярный, – публикуем данные научных исследований в открытой печати. Так делал институт всегда. Ему в прошлом году было 55 лет, а в этом году исполняется 100 лет со дня рождения нашего основателя академика Арбатова (Георгий Арбатов - доктор исторических наук, профессор, академик Российской академии наук - ред.). Он всегда держался основной миссии института, она состояла в том, чтобы при любых раскладах искать точки взаимных интересов между США и Советским Союзом, ну потом Россией и Канадой тоже, чтобы находить общие интересы, которые бы позволяли развивать торговлю в двух направлениях, которые бы позволяли решать сложные геополитические ситуации в различных регионах мира. И, конечно, мир не стал совершенным, но он становился более предсказуемым и более регулируемым. Вот когда мир такой, мы можем говорить о том, что это залог того, чтобы мир не мог впасть в пропасть войны, это и самое главное. К сожалению, это ушло сегодня, оно сегодня ушло.

– Ранее вы жили и работали в Пскове. Затем уехали в Москву, но и после отъезда не утрачиваете связей с родным городом. В каком формате вы поддерживаете эти контакты, чем они вам интересны - и как, по-вашему, меняется ли Псков и его жители? Если да, то в чем выражаются эти изменения?

– Конечно, город меняется. Но не так быстро, как хотелось бы. Хотелось бы, чтобы город был более ухоженный, особенно в зимне-весенней время. Но это, наверное, такая давняя проблема, которую не могут решить до конца ни одни власти за многие-многие десятилетия. А так город меняется, восстанавливаются памятники истории, культуры. Кстати говоря, прошлись по купеческим палатам. Кстати, известно же, что они все восстановлены по программам Всемирного банка. Тот довод, который все трубят и говорят, что Запад желает, чтобы Россия сгинула и распалось, это неверно, это ложь.

Я поддерживаю связи с Псковом, с университетом. И я сам приезжаю сюда с лекциями, а на конференцию приехали еще пять моих коллег, люди с очень большим опытом, которые ведут не только научную деятельность, но и международную дипломатическую деятельность. Поэтому я хотел бы, чтобы псковичи черпали информацию из альтернативных источников, из всех источников, которые являются действительно хранителями знаний, а не ориентировались на ту государственную пропаганду, которая льется со всех государственных каналов. И, по-моему, она уже надоела порядком везде, во всех районах страны. Я в последнее время побывал в нескольких городах, начиная с Владивостока. И я вижу, что это такая грубая очень безыскусная пропаганда, которая сформировалась за последние годы, действительно выкашивает здравый смысл, основанный на знании, на опыте, просто-напросто на способности людей сравнивать, сопоставлять, критически относиться к окружающей действительности. Я всегда всех призываю критически относиться к тому, что нас окружает.

Беседовала Татьяна Иванова

Валерий Гарбузов – доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук (ИСКРАН)

В 1982 г. окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института (ныне Псковский государственный университет) по специальности «история, обществоведение, английский язык». В 1982-1985 гг. работал учителем истории средней школы № 1 г. Пскова. В 1990 г. закончил аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена (ныне Российский государственный педагогический университет). Тогда же защитил кандидатскую диссертацию. В 1996 г. присвоено звание доцента.

В 1985-2000 гг. работал в Псковском государственном педагогическом институте (ассистент, старший преподаватель, доцент, старший научный сотрудник). С 1993 по 2000 гг. – заведующий кафедрой всеобщей истории этого института.

В 1997-1998 гг. как стипендиат программы «Фулбрайт» находился на стажировке в США. В 2000 г. в Санкт-Петербургском государственном университете защитил докторскую диссертацию «Рейгановская революция»: Теория и практика американского консерватизма (1981-1988)» по специальности «всеобщая история».

В июле 2000 г. В.Н.Гарбузов перешел на работу в Институт США и Канады РАН, на должность заведующего отделом внутриполитических исследований. В 2006 г. избран заместителем директора ИСКРАН. Курировал исследования по внутриполитическим и социально-политическим проблемам США.

24 февраля 2016 г. избран директором ИСКРАН. 11 апреля 2016 г. утвержден в должности директора ИСКРАН.

В.Н.Гарбузов - автор свыше 90 научных публикаций по проблемам теории и практики современного американского консерватизма, отношений государства и общества, внутренней и внешней политики США и др.

Теги: #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отмечаете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 83 человека
14.02.2023, 12:260 Армен Мнацаканян о муниципальной реформе: Людям бояться нечего 14.02.2023, 12:200 Новую пришкольную спортивную площадку построят в Дно 14.02.2023, 12:130 400 профессий изучат псковские школьники на занятиях по карьерной грамотности 14.02.2023, 12:050 Инициативу шести районов о преобразовании в округа областное Собрание рассмотрит 21 февраля
14.02.2023, 12:040 Новую станцию мобильной связи запустили в гдовской деревне Партизанская 14.02.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о муниципальной реформе 14.02.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 14 февраля 14.02.2023, 11:560 Юношу в светло-серой бейсболке разыскивают в Пскове
14.02.2023, 11:480 Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев, а не кисти рук – СМИ 14.02.2023, 11:410 Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Псковской области 14.02.2023, 11:320 Москва передаст регионам три тысячи автомобилей «Москвич» для такси и каршеринга 14.02.2023, 11:300 145 лет со дня рождения русского художника Сергея Чехонина исполняется 14 февраля
14.02.2023, 11:140 Билетами на фильм «Чебурашка» торгуют в Пскове с рук 14.02.2023, 11:140 «Кузница»: Псковские теплосети – счета за отопление и текущая деятельность 14.02.2023, 11:070 Институт США и Канады РАН не будет втянут в пропаганду – Валерий Гарбузов 14.02.2023, 10:551 Жители Псковской области лишились 3 млн рублей после общения с мошенниками
14.02.2023, 10:421 Микрофинансовую организацию Псковской области докапитализировали на 200 млн рублей 14.02.2023, 10:380 Две улицы отремонтируют в Усвятах до середины мая 14.02.2023, 10:260 «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о муниципальной реформе 14.02.2023, 10:180 Псковичей приглашают задействовать все органы чувств на интерактивной программе «Влюбленные в искусство»
14.02.2023, 10:120 Завод «Титан-Полимер» перечислил факты и достижения с момента регистрации юрлица 14.02.2023, 10:110 Почти 100 млн рублей взыскали в пользу псковских потребителей в 2022 году 14.02.2023, 10:080 Одна из полос движения на площади Ленина в Пскове занята спецтранспортом. Фото 14.02.2023, 10:001 Общественный туалет появится в Дно в 2024 году
14.02.2023, 10:000 Политолог Валерий Гарбузов: Мы живём в аномальный период истории 14.02.2023, 09:490 Территорию общего пользования благоустроят на Завеличье 14.02.2023, 09:410 120-летие со дня рождения Семена Гейченко отмечают в Псковской области 14.02.2023, 09:310 Бесхозное строение горело в новоржевской деревне Мешток
14.02.2023, 09:300 Псковские команды проведут свои первые матчи в турнире по футболу среди мужских команд СЗФО 14.02.2023, 09:270 Филиал Усвятского районного центра культуры капитально отремонтируют в деревне Церковище 14.02.2023, 09:180 В Росприроднадзоре назвали самые «замусоренные» регионы России 14.02.2023, 09:000 Эксперт рассказал, как проверить работоспособность смартфона после падения
14.02.2023, 08:460 Михаил Ведерников передал гуманитарную помощь жителям Сирии 14.02.2023, 08:300 Росгвардейцам могут разрешить использовать электрошокеры 14.02.2023, 08:121 На переработку в России уходит лишь около 7% мусора 14.02.2023, 08:010 Многодетных отцов предложили раньше отправлять на пенсию
14.02.2023, 07:450 День святого Валентина отмечают 14 февраля 14.02.2023, 07:412 Псковичкам напомнили, какие приметы 14 февраля обещают скорое замужество 14.02.2023, 07:230 В Госдуме предложили передавать конфискованную одежду и обувь на гуманитарную помощь 14.02.2023, 07:010 Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали кисти рук
13.02.2023, 22:100 Безопасные способы оплаты задолженностей напомнили псковичам 13.02.2023, 22:000 Выставка графических произведений мастера кузовного ремонта открылась в Пскове 13.02.2023, 21:400 Чем чревато выдергивание волос из ноздрей, рассказал отоларинголог 13.02.2023, 21:350 Сборная команда УФСИН победила в чемпионате Пскова по мини-футболу среди команд первой лиги
13.02.2023, 21:200 Опубликована танцевальная программа Сретенского бала в Пскове 13.02.2023, 21:110 Маячки для предупреждения оползневых процессов установили на склонах Псково-Печерского монастыря 13.02.2023, 21:000 Учащиеся псковского СИЗО-1 узнали о последней дуэли Александра Пушкина 13.02.2023, 20:402 В России стало в шесть раз больше подростков с ожирением
13.02.2023, 20:200 Поставки в Россию японских машин с пробегом выросли на 32% в 2022 году 13.02.2023, 20:000 О возможности заказать справку 2-НДФЛ в Социальном фонде рассказали псковичам 13.02.2023, 19:400 10 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей 13.02.2023, 19:200 Рейтингомер: приговор взяточнику из универа, муниципальная репка и очарованный иностранник. ВИДЕО
13.02.2023, 19:200 Эксперты рассказали о последствиях низкокалорийной диеты 13.02.2023, 19:170 Комиссию по развитию авиационных беспилотников образовали в России 13.02.2023, 19:140 Психолог ударил женщину на семинаре в Великом Новгороде 13.02.2023, 19:111 Георгий Василевич: Гейченко строил музей, а построил мир, в котором можно жить
13.02.2023, 19:110 Псковичей приглашают на службу в районный отдел полиции 13.02.2023, 19:010 Опрос ПЛН-ТВ: Одобряют ли псковичи прокат иностранных фильмов в России без согласия правообладателя? 13.02.2023, 19:000 Учёт зимних маршрутов млекопитающих и птиц провели в Полистовском заповеднике 13.02.2023, 18:480 Ссора переросла в смертельную поножовщину в ходе застолья в Пскове
13.02.2023, 18:450 Псковская команда воздушных гимнасток привезла 9 медалей с международного чемпионата 13.02.2023, 18:371 Рейтингомер: приговор взяточнику из универа, муниципальная репка и очарованный иностранник 13.02.2023, 18:310 Лесничество площадью 983 га создали в Пскове 13.02.2023, 18:270 Социальный проект для молодежи региона стартовал в Пскове
13.02.2023, 18:200 Допсоглашение к контракту на благоустройство нацпарка «Себежский» признали недействительным 13.02.2023, 18:150 Посетитель кафе отрубил палец российскому полицейскому 13.02.2023, 18:010 Больше половины россиян считают правильным запретить чиновникам ездить на отдых за границу 13.02.2023, 18:000 Конкурс педагогического мастерства стартовал в Псковской области
13.02.2023, 17:580 Мастер-класс домриста Теймура Кулиева пройдет в Пскове 13.02.2023, 17:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 февраля 13.02.2023, 17:540 В Псковской области собирают гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения сирийцев 13.02.2023, 17:520 Твердо стоят на ногах: кто из псковских ВИПов любит прокатиться на лыжах
13.02.2023, 17:510 Пскович перевозил немаркированный алкоголь и попал под суд 13.02.2023, 17:493 Александр Козловский: Поддержка семей с детьми остается приоритетом «Народной программы» «Единой России» 13.02.2023, 17:420 Гололедица на дорогах ожидается в Псковской области 14 февраля 13.02.2023, 17:3511 Реплика Константина Калиниченко: Прощай, «Евро-Керамика»?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru