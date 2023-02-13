Политика

Политолог Валерий Гарбузов: Мы живём в аномальный период истории

Российский политолог, директор Института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM») дал оценку новой политической реальности и шансам на потепление отношений РФ и Запада.

– Валерий Николаевич, многие помнят вас как преподавателя Псковского педагогического института, сегодня вы снова в Пскове как участник научно-образовательного семинара «Глобальные вызовы XXI века». Ваш нынешний приезд в Псков пройдет в условиях новой политической реальности и беспрецедентного обострения в отношениях России и коллективного Запада. Как вы, будучи признанным экспертом в области внешней политики, оцениваете сложившуюся ситуацию и формат взаимоотношений между Россией и США?

– Я смотрю на это с очень большой печалью. Ведь на протяжении всей холодной войны, даже когда шла жёсткая конфронтация, обернутая в идеологическую оболочку, две стороны нашли возможность регулирования противостояния. И особенно это касается эпохи после Карибского кризиса, который встряхнул всех. И этот созданный механизм худо-бедно работал вплоть до распада СССР. И он позволял двум супердержавам не только бороться за сверхвлияние, – потому что каждая из них хотела вести за собой, если не весь мир, то хотя бы часть земного шара, – но вместе с тем найти и сферы взаимных интересов и работать в них. Конфронтация сочеталась со взаимодействием. Это придавало периоду предсказуемость и надежду на окончание холодной войны. Сегодняшняя ситуация другая.

– Видите ли вы в отношениях России с США и Западом хоть какой-то повод для оптимизма? В целом каков ваш прогноз развития событий, когда постоянно ужесточаются санкции, с обеих сторон звучит крайне жесткая риторика, буквально сегодня США призывают своих граждан срочно покинуть Россию и так далее. К чему всё это может привести?

– Обострение отношений уже привело к тому, что два государства – супердержава и страна, считающая себя наследницей бывшей супердержавы, – вступили в новый формат отношений – жёстко конфронтационных. Причём ни одна сторона не делает какие-то шаги, чтобы найти компромисс, который всегда является основой для взаимодействия. Это печально. Я не вижу в ближайшем будущем никаких вариантов изменения ситуации. Она, как вы сами и сказали, только ухудшается: санкционная спираль накручивается, конфронтация усиливается. Всё это ещё и сопровождается боевыми действиями на территории бывшего Советского Союза. Ни в одном страшном сне ещё лет 5-10 назад никто не желал такого развития событий. А они развиваются прямо сейчас, причём таким образом, что самые «крутые» эксперты не могут сказать, чем всё закончится. Пока что всё идёт по пути эскалации.

– В новых условиях изменился и статус Псковской области. Наш регион, который в последние десятилетия нередко называли «воротами в Европу», стал теперь «непроницаемым забором» на границе с НАТО. По вашему мнению, какими будут последствия для Псковской области и жителей? Какие у нас перспективы?

– Какое-то время действительно будет забор, но и не только в Псковской области. Забор может появиться вокруг всей страны, особенно со стороны Запада. Как бы вся сторона не оказалась за забором. Люди вспоминают о Советском Союзе, когда 95% населения, а то, может быть, и больше, вообще никогда не были заграницей Почему? Потому что был забор, потому что страна развивалась как осажденная крепость. Ели мы идем по этому пути, то нас ждет разворот в истории назад на новом уровне.

Что касается того, что блок НАТО подошёл к границам России, и Псковская область граничит с НАТО.... Понимаете, у нас организация НАТО настолько демонизирована в силу политических причин, в силу малообразованности населения в этом плане. Надо понять, что это организация – объективная реальность, что её не запретишь и её не сдвинешь куда-то. Можно говорить о том, чтобы сдвигать военную инфраструктуру на Запад – это да. Но для этого нужны условия. Надо по-другому посмотреть на НАТО, надо вести переговоры между НАТО и ОДКБ, уже ослабленной. Потому что ОДКБ – это аналог НАТО, российский аналог НАТО, созданный по инициативе России и нескольких стран бывшего постсоветского пространства. Поэтому если идти по пути ослабления напряженности, то иного пути, кроме переговоров, нет. А если желать дальнейшей конфронтации, то мы сами знаем, что надо делать, чтобы эта конфронтация только становилась жестче и усилилась дальше. Понимаете, во всякую ситуацию, которая возникает в истории либо в современности, вклад вносят все участники. Поэтому всем участникам этого беспрецедентного конфликта, а я думаю, что мы живем в аномальной период истории, из этой аномалии и надо уходить. Когда это будет, я не знаю.

– В прошлом году вас избрали членом-корреспондентом Российской академии наук, и хотелось бы поинтересоваться: остается ли сейчас время для просветительской работы, чтения лекций, написания статей для СМИ (которые мы с большим интересом читаем) - и что в планах? можно ли ждать от вас написания большой работы или книги на тему российско-американских отношений?

– Это избрание особенно ничего не меняет в работе научного сотрудника. Другой вопрос, что прибавилось больше забот по линии Академии наук. А что касается работ, то наш институт продолжал и будет продолжать публикации монографии. Мы выпускаем два журнала – научный и научно-популярный, – публикуем данные научных исследований в открытой печати. Так делал институт всегда. Ему в прошлом году было 55 лет, а в этом году исполняется 100 лет со дня рождения нашего основателя академика Арбатова (Георгий Арбатов - доктор исторических наук, профессор, академик Российской академии наук - ред.). Он всегда держался основной миссии института, она состояла в том, чтобы при любых раскладах искать точки взаимных интересов между США и Советским Союзом, ну потом Россией и Канадой тоже, чтобы находить общие интересы, которые бы позволяли развивать торговлю в двух направлениях, которые бы позволяли решать сложные геополитические ситуации в различных регионах мира. И, конечно, мир не стал совершенным, но он становился более предсказуемым и более регулируемым. Вот когда мир такой, мы можем говорить о том, что это залог того, чтобы мир не мог впасть в пропасть войны, это и самое главное. К сожалению, это ушло сегодня, оно сегодня ушло.

– Ранее вы жили и работали в Пскове. Затем уехали в Москву, но и после отъезда не утрачиваете связей с родным городом. В каком формате вы поддерживаете эти контакты, чем они вам интересны - и как, по-вашему, меняется ли Псков и его жители? Если да, то в чем выражаются эти изменения?

– Конечно, город меняется. Но не так быстро, как хотелось бы. Хотелось бы, чтобы город был более ухоженный, особенно в зимне-весенней время. Но это, наверное, такая давняя проблема, которую не могут решить до конца ни одни власти за многие-многие десятилетия. А так город меняется, восстанавливаются памятники истории, культуры. Кстати говоря, прошлись по купеческим палатам. Кстати, известно же, что они все восстановлены по программам Всемирного банка. Тот довод, который все трубят и говорят, что Запад желает, чтобы Россия сгинула и распалось, это неверно, это ложь.

Я поддерживаю связи с Псковом, с университетом. И я сам приезжаю сюда с лекциями, а на конференцию приехали еще пять моих коллег, люди с очень большим опытом, которые ведут не только научную деятельность, но и международную дипломатическую деятельность. Поэтому я хотел бы, чтобы псковичи черпали информацию из альтернативных источников, из всех источников, которые являются действительно хранителями знаний, а не ориентировались на ту государственную пропаганду, которая льется со всех государственных каналов. И, по-моему, она уже надоела порядком везде, во всех районах страны. Я в последнее время побывал в нескольких городах, начиная с Владивостока. И я вижу, что это такая грубая очень безыскусная пропаганда, которая сформировалась за последние годы, действительно выкашивает здравый смысл, основанный на знании, на опыте, просто-напросто на способности людей сравнивать, сопоставлять, критически относиться к окружающей действительности. Я всегда всех призываю критически относиться к тому, что нас окружает.

Беседовала Татьяна Иванова

Валерий Гарбузов – доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук (ИСКРАН)

В 1982 г. окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института (ныне Псковский государственный университет) по специальности «история, обществоведение, английский язык». В 1982-1985 гг. работал учителем истории средней школы № 1 г. Пскова. В 1990 г. закончил аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена (ныне Российский государственный педагогический университет). Тогда же защитил кандидатскую диссертацию. В 1996 г. присвоено звание доцента.

В 1985-2000 гг. работал в Псковском государственном педагогическом институте (ассистент, старший преподаватель, доцент, старший научный сотрудник). С 1993 по 2000 гг. – заведующий кафедрой всеобщей истории этого института.

В 1997-1998 гг. как стипендиат программы «Фулбрайт» находился на стажировке в США. В 2000 г. в Санкт-Петербургском государственном университете защитил докторскую диссертацию «Рейгановская революция»: Теория и практика американского консерватизма (1981-1988)» по специальности «всеобщая история».

В июле 2000 г. В.Н.Гарбузов перешел на работу в Институт США и Канады РАН, на должность заведующего отделом внутриполитических исследований. В 2006 г. избран заместителем директора ИСКРАН. Курировал исследования по внутриполитическим и социально-политическим проблемам США.

24 февраля 2016 г. избран директором ИСКРАН. 11 апреля 2016 г. утвержден в должности директора ИСКРАН.

В.Н.Гарбузов - автор свыше 90 научных публикаций по проблемам теории и практики современного американского консерватизма, отношений государства и общества, внутренней и внешней политики США и др.