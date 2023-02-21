Политика

Послание президента Федеральному Собранию было прогнозируемым – Антон Минаков

Послание президента РФ Федеральному Собранию. которое было озвучено 21 февраля, было прогнозируемым. Об этом заявил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Как вся текущая ситуация, имею ввиду проведение СВО, не была для ЛДПР сюрпризом, поскольку Владимир Жириновский об этом не раз высказывался, так и послание президента было прогнозируемым. Мы отметали слухи об объявлении войны, мобилизации и все страшные картины, которые нам рисовали разные структуры. Вторая же часть послания, отмечу, была ярко социально направленной», – сказал Антон Минаков.

Он подчеркнул, что снижение уровня безработицы, несмотря на введенные против страны санкции, внушает оптимистические прогнозы относительно развития российской экономики.

«Не будем слепыми оптимистами, следует дождаться итогов и цифр за 2023 год, но по итогам 2022 года стоит признать, что Россия выдержала удар достойно. Экономика проявила себя достаточно независимо», – заявил гость студии.