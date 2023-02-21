Послание президента Федеральному Собранию было прогнозируемым – Антон Минаков

Послание президента РФ Федеральному Собранию. которое было озвучено 21 февраля, было прогнозируемым. Об этом заявил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он подчеркнул, что снижение уровня безработицы, несмотря на введенные против страны санкции, внушает оптимистические прогнозы относительно развития российской экономики.
«Не будем слепыми оптимистами, следует дождаться итогов и цифр за 2023 год, но по итогам 2022 года стоит признать, что Россия выдержала удар достойно. Экономика проявила себя достаточно независимо», – заявил гость студии.