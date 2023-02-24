Политика

Общественно-политическую обстановку в регионе обсудили Дмитрий Шахов и Андрей Маковский

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский провели рабочую встречу. Эта первая официальная встреча лидера фракции «Новые люди» с псковским омбудсменом после получения представительства партии в региональном парламенте, сообщается на сайте омбудсмена.

Фото: ombudsman.pskov.ru

В ходе беседы стороны обсудили общественно-политическую обстановку в регионе, предстоящие выборы в органы государственной власти и местного самоуправления, роль региональных отделений политических партий и их фракций в региональном парламенте в обеспечении прав и свобод граждан и повышении эффективности взаимодействия с региональным уполномоченным по правам человека. Особое внимание на встрече уделили вопросам защиты прав военнослужащих по контракту и призванных по мобилизации, а также членов их семей.

Андрей Маковский рассказал псковскому омбудсмену о своей законодательной инициативе, направленной на совершенствование деятельности регионального омбудсмена по вопросам дополнительной защиты прав и свобод членов семей военнослужащих, а также о тех проблемах, которые он планирует решить в случае принятия этого проекта закона Псковским областным Собрание.

Дмитрий Шахов проинформировал Андрея Маковского о предварительных данных о количестве и структуре обращений, а также работе по подготовке ежегодного доклада регионального омбудсмена Псковскому областному Собранию депутатов «О соблюдении прав и свобод граждан в 2022 году».

По итогам беседы Андрей Маковский и Дмитрий Шахов договорились продолжить начатое сотрудничество и проводить на регулярной основе такие двусторонние встречи, направленные на обеспечение дополнительных мер защиты прав и свобод жителей Псковской области.