Политика

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Андреем Маковским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковского областного Собрания (фракция «Новые люди») Андрей Маковский.

Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко поговорят с ним о трехлетии партии и вызовах этого года. Чем «Новые люди» отличаются от неновых людей из других партий? Что происходит в региональном отделении партии? Реально ли вернуться к однопартийной системе в России? Готовы ли «Новые люди» стать частью некой объединенной партии власти? В чем Андрей Маковский видит главные вызовы 2023 года и как относится к критике в свой адрес и в адрес партии? И, наконец, кто от «Новых людей» пойдет на губернаторские выборы в Псковской области?