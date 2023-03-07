Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Защита для псковских предпринимателей
построй дом своей мечты
Оплата за ОДН с марта
возможности для рекламы
Оазис здоровья под Псковом
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
кредит лайфхаки от знающих
щедрый март Fjord Plaza
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Господин Рейтингомер
Подарки к 23 февраля
в Кремль платно
 
 
 
ещё Политика 07.03.2023 16:050 «Гонки по вертикали»: полгода до выборов, запуск праймериз и страсти по Шаману 08.03.2023 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Андреем Маковским 07.03.2023 19:110 «Гонки по вертикали»: полгода до выборов, запуск праймериз и страсти по Шаману. ВИДЕО 07.03.2023 16:050 «Гонки по вертикали»: полгода до выборов, запуск праймериз и страсти по Шаману 07.03.2023 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Натальей Юрченко 06.03.2023 18:240 Рейтингомер: падение ПсковГУ, загадка «ЧВК Рёдан» и баттл на сессии. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 01.03.2023 17:255 Массовое скопление неформалов у торгового центра в Пскове обошлось без потасовки 05.03.2023 09:000 Еще пятерых погибших в ходе СВО военнослужащих похоронили в Псковской области 03.03.2023 21:462 В Пскове изменится схема дорожного движения на Четырех углах 06.03.2023 19:180 «Снежные блохи» выпали вместе с осадками в Гдовском районе. ВИДЕО 02.03.2023 09:420 Первый звонок прозвучал в гимназии №29 в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Андреем Маковским

08.03.2023 13:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковского областного Собрания (фракция «Новые люди») Андрей Маковский.

Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко поговорят с ним о трехлетии партии и вызовах этого года. Чем «Новые люди» отличаются от неновых людей из других партий? Что происходит в региональном отделении партии? Реально ли вернуться к однопартийной системе в России? Готовы ли «Новые люди» стать частью некой объединенной партии власти? В чем Андрей Маковский видит главные вызовы 2023 года и как относится к критике в свой адрес и в адрес партии? И, наконец, кто от «Новых людей» пойдет на губернаторские выборы в Псковской области?

Теги: #Двое на одного #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы уехать из Псковской области ради высокого заработка?
В опросе приняло участие 80 человек
08.03.2023, 13:200 Борис Елкин пожелал псковичкам счастья и прекрасного настроения 08.03.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Андреем Маковским 08.03.2023, 12:570 Двое нетрезвых водителей попались полицейским в Дно и Невеле 08.03.2023, 12:470 О критериях «зеленых» вузов рассказала экоактивиска
08.03.2023, 12:400 Сотрудники псковской полиции вышли на улицы города с цветами 08.03.2023, 12:200 Подросток в Сибири сорвался с 10-метрового дерева и погиб 08.03.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» 08.03.2023, 11:540 Организаторы конкурсов красоты в Псковской области объявили о старте уникального проекта
08.03.2023, 11:400 «Двое на одного»: Андрей Маковский о трехлетии «Новых людей», вызовах-2023 и критике партии 08.03.2023, 11:210 Углубленные знания в магистратуре можно будет получить за год 08.03.2023, 11:050 Жители Пскова и Великих Лук лишились денег после общения с мошенниками 08.03.2023, 10:400 «Экосреда»: О «зеленых» вузах и перспективах экообразования в России
08.03.2023, 10:200 Псковский губернатор поздравил жительниц региона с 8 Марта 08.03.2023, 10:000 Женщины Псковской области оказались активней мужчин в поиске работы 08.03.2023, 09:450 Вирусолог рассказал о тенденции эпидемии коронавируса к завершению 08.03.2023, 09:300 Александр Котов: Женскому началу свойственны самые добрые и созидательные человеческие качества
08.03.2023, 09:153 В Госдуме призвали запретить поднимать цены на цветы 8 Марта 08.03.2023, 09:080 В Белоруссии разработают новую военную доктрину 08.03.2023, 09:001 Международный женский день отмечают в России 07.03.2023, 22:000 Carlsberg планирует продать весь бизнес в России до наступления лета
07.03.2023, 21:400 Психолог объяснила стремление некоторых женщин выйти замуж за осужденных 07.03.2023, 21:200 Спрос на покупку загородного жилья в России вырос на 40% 07.03.2023, 21:090 Сотрудниц псковского управления Росгвардии поблагодарили за преданность профессии 07.03.2023, 21:000 Мастер-класс по созданию украшений провел псковский профсоюз работников здравоохранения
07.03.2023, 20:400 Гдовские спортсмены получили четыре медали на первенстве России по самообороне 07.03.2023, 20:210 СОБЫТИЕ. Выставка «Дамские штучки» во Дворе Постникова в Пскове 07.03.2023, 20:200 Концерт «Ступень к Парнасу» состоялся в Псковском колледже искусств 07.03.2023, 20:193 Диетолог посоветовала пожилым потреблять холодец
07.03.2023, 20:140 Собаки, квартиры и медведь в наручниках: что предлагают псковичам на сайте объявлений к 8 марта 07.03.2023, 20:140 Судебные приставы поздравили женщин на Запсковье с наступающим праздником 07.03.2023, 20:000 Гастроэнтеролог рассказал, кому можно пить яблочный уксус 07.03.2023, 19:400 Вокальный конкурс «Янтарная нота» пройдет в Пскове
07.03.2023, 19:200 Более 140 тысяч женщин заняты в экономике Псковской области 07.03.2023, 19:110 «Гонки по вертикали»: полгода до выборов, запуск праймериз и страсти по Шаману. ВИДЕО 07.03.2023, 19:110 Гатчинский лыжный марафон пройдет 8 марта 07.03.2023, 19:001 Как избежать уловок мошенников, объяснили псковичам
07.03.2023, 18:450 О художнике Борисе Кустодиеве рассказали в псковском музее 07.03.2023, 18:270 Правительство утвердило новые правила авансирования госконтрактов в 2023 году 07.03.2023, 18:210 Первый конкурс проектов ТОС состоялся в Пскове 07.03.2023, 18:160 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 марта
07.03.2023, 18:150 Более 30 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области 07.03.2023, 18:090 Праздничный концерт бардовской песни организовали на псковском заводе «Титан-Полимер» 07.03.2023, 18:001 Самбист из Пскова стал победителем турнира в Петербурге 07.03.2023, 17:530 Псковские футболистки примут участие во всероссийских соревнованиях среди девочек до 14 лет
07.03.2023, 17:520 Врач рассказала, какие цветы могут вызвать аллергию и головную боль 07.03.2023, 17:400 Псковский губернатор навестил участников СВО в филиале госпиталя Минобороны 07.03.2023, 17:310 Высшее образование имеют более 30% работающих женщин Псковской области 07.03.2023, 17:190 Преподавателей Псковского медколледжа поздравили с 8 Марта
07.03.2023, 17:120 Дорожная авария мешает движению автомобилей на Ольгинском мосту в Пскове 07.03.2023, 17:050 Руководитель одного из лучших ТОСов в Псковской области: Наша успешность заключается в ежедневной работе 07.03.2023, 16:590 Выставка «дамских штучек» открылась в Пскове 07.03.2023, 16:520 Псковских предпринимателей приглашают принять участие в вебинаре на тему ЕНС
07.03.2023, 16:470 Михаил Ведерников поблагодарил женщин-медиков за работу на территории новых регионов 07.03.2023, 16:420 «Практически пони»: псковские археологи рассказали, на каких лошадях передвигались дружинники 07.03.2023, 16:360 ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают гендерное неравенство 07.03.2023, 16:340 Сибирский депутат отравился мухоморами и попал в реанимацию
07.03.2023, 16:240 Под Псковом очередь из грузовиков на въезд из Латвии в Россию за неделю сократилась вдвое 07.03.2023, 16:220 Матерей и жён мобилизованных в Пушкиногорском районе поздравили с наступающим 8 Марта 07.03.2023, 16:180 ТОСы призваны взрастить хозяина своей территории – Елена Тимашова 07.03.2023, 16:164 Наталья Юрченко о секрете человеческого счастья и налоге на содержание собак
07.03.2023, 16:110 Видео о зацепинге заблокировали по искам Великолукской транспортной прокуратуры 07.03.2023, 16:050 «Гонки по вертикали»: полгода до выборов, запуск праймериз и страсти по Шаману 07.03.2023, 16:000 О грибке в форме матрешки предупредила собаководов Псковская ветлаборатория 07.03.2023, 15:430 «Кузница»: ТОСы – на старте нового сезона. ВИДЕО
07.03.2023, 15:390 ВТБ: Россияне потратят на подарки к 8 марта в среднем более 5 тысяч рублей 07.03.2023, 15:370 Александр Лукашенко о задержанном диверсанте: Переместился в Псков, затем приехал на автобусе в Минск 07.03.2023, 15:320 Женщина и ребенок пострадали в столкновении двух автомашин на Ленинградском шоссе в Пскове 07.03.2023, 15:182 Мишустин призвал не допустить роста цен на хлеб в России
07.03.2023, 15:090 Назван средний возраст матери при рождении детей в Псковской области 07.03.2023, 15:010 Коллекцию найденных в Пскове амулетов X-XI веков показали археологи 07.03.2023, 14:590 Два подростка ушли из школы в Пскове и пропали 07.03.2023, 14:510 Наталья Юрченко: Владельцы собак должны платить налог на их содержание
07.03.2023, 14:420 «Дневной дозор»: нужно ли возвращаться к сезонному переводу времени? 07.03.2023, 14:370 «Гайд-парк»: Наталья Юрченко о депутатской работе. ВИДЕО 07.03.2023, 14:291 Хищная птица охотилась на голубей в Невеле 07.03.2023, 14:180 Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru