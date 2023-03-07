Политика

Пустошкинская ТИК зарегистрировала первого кандидата на выборы главы района

Территориальная избирательная комиссия Пустошкинского района зарегистрировала кандидатом на досрочные выборы главы района Алексея Борисова (ЛДПР). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК.

Фото здесь и далее: ТИК Пустошкинского района

Напомним, документы для регистрации на досрочные выборы главы Пустошкинского района подали пять кандидатов.

Смотрите также Пять кандидатов подали документы для регистрации на выборы главы Пустошкинского района

Выборы пройдут 22-23 апреля.

Смотрите также Голосование на выборах главы Пустошкинского района проведут в два дня

Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

Смотрите также Депутаты сняли Светлану Василькову с должности главы Пустошкинского района

Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

Смотрите также Федеральное руководство «Яблока» осудило решение снять Светлану Василькову с должности главы Пустошкинского района

Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

Смотрите также Областной суд оставил в силе решение о снятии Светланы Васильковой с должности главы Пустошкинского района

Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.