Политика

Выдвиженцы от КПРФ и «Партии роста» получили удостоверения кандидатов на выборы главы Пустошкинского района

Двух кандидатов на должность главы Пустошкинского района зарегистрировала местная территориальная избирательная комиссия на 46-ом очередном заседании 9 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК.

Фото: ТИК Пустошкинского района

ТИК зарегистрировала Елену Агаджанову от «Партии роста» и Станислава Янкевича от КПРФ.

Ранее в районе зарегистрировали первого кандидата на выборы главы.

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Напомним, на досрочные выборы главы Пустошкинского района выдвинулись пять кандидатов. Выборы пройдут 22-23 апреля.

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Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

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Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.