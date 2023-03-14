Политика

Временную комиссию гордумы по вопросам здравоохранения создадут в Великих Луках

Очередное 6-е заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится в зале заседаний администрации города Великие Луки 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в представительном органе муниципального образования.

Фото: Великолукская городская Дума

В проект повестки дня включены вопросы о деятельности ОМВД России по городу Великие Луки за 12 месяцев 2022 года, о создании временной комиссии Великолукской городской Думы по вопросам здравоохранения, о системе работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи на территории города.

Также депутатам предстоит утвердить план работы Великолукской городской Думы седьмого созыва на II квартал 2023 года, внести изменения в порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Великие Луки и их проектов и в положение о порядке назначения и проведения опроса граждан.

Подробнее с проектом повестки можно ознакомиться по ссылке.