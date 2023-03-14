Игорь Сопов раскритиковал «Яблоко» за прогулы заседаний избирательных комиссий

Работу представителей партии «Яблоко» в территориальных и участковых избирательных комиссиях оценил председатель облизбиркома Игорь Сопов в программе «Армрестлинг» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам Игоря Сопова, в Избирательной комиссии Псковской области следят за тем, какое количество членов УИК и ТИК присутствует на заседаниях.
«По итогам 2022-го года самое большое количество прогулов у политической партии "Яблоко"», - привел статистику глава облизбиркома.
Другой участник передачи - активист псковского «Яблока» Николай Кузьмин - ответил, что присутствие представителей партии в комиссии, по его мнению, не влияет на отношение людей к выборам.
Напомним, что программа с участием председателя областной избирательной комиссии Игоря Сопова и активиста партии «Яблоко» Николая Кузьмина вышла в прямом эфире «ПЛН FM» в среду, 15 марта. Участники передачи обсудили плюсы и минусы избирательной системы, ответили на вопросы ведущего и радиослушателей.
Программа «Армрестлинг» - это противостояние двух персон, имеющих разные взгляды на ту или иную проблему или негативное отношение друг к другу.