Политика

«Армрестлинг»: Игорь Сопов Vs Николай Кузьмин. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Армрестлинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 15 марта. Вас ждет столкновение мнений председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова и активиста псковского «Яблока», муниципального депутата Николая Кузьмина.

Какая избирательная система лучше - российская или западная? Есть ли шанс у оппозиции победить власть на выборах, в том числе в сентябре этого года? Надо ли бояться многодневного голосования с использованием технологии ДЭГ? Свои ответы на эти и многие другие вопросы дали участники программы. Провел «Армрестлинг» политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Отметим, что у поединка в прямом эфире есть предыстория. В феврале Николая Кузьмина приглашали на организованную Общественным советом при облизбиркоме дискуссионную площадку, на которой ожидалась острая полемика с участием сторонников власти и местных оппозиционеров. Однако на встречу представитель партии «Яблоко» не пришел, в связи с чем удостоился упреков в социальных сетях и политических Telegram-каналах. «Дуэль» состоялась 15 марта в прямом эфире.

Напомним, программа «Армрестлинг» - это противостояние двух персон, имеющих разные взгляды на ту или иную проблему или негативное отношение друг к другу, и настоящие эмоции в студии.