Политика

Игорь Дитрих о переселении соотечественников и орфанных заболеваниях

В прошлом году по программе переселения соотечественников в Псковскую область переехали 499 человек, из Латвии - заявились 50 человек. С чем связан такой подъем? Почему люди выбирают Псковскую область для переселения?

На эти и другие вопросы ответил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель комитета Игорь Дитрих в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

– Игорь Иванович, вы возглавляете комитет по труду и социальной политике. На февральском заседании рассмотрели два, на мой взгляд, интересных вопроса. Во-первых, заслушали Алену Трунову (врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области - ред.) по реализации программы содействия занятости населения. В рамках исполнения программы переселения соотечественников выяснилось, что в прошлом году кратно увеличилось количество желающих переехать в Псковскую область из Латвии. В целом в область приехало почти 500 наших соотечественников. С чем связана такая динамика? Это геополитика?

– Геополитика, конечно, накладывает свой отпечаток, но это не самое главное. Я считаю, что это планомерная за последние несколько лет работа именно комитета. Он проводил огромную работу с соотечественниками, со всевозможными диаспорами. И если человек попадал в Псковскую область, то бонусов, сопровождения он получал очень много.

– Приведенный пример про Латвию - это только пример? На самом деле и другие страны тоже фигурируют?

– И другие страны: Украина и страны СНГ. К нам приехали даже американцы, там семья наполовину русская. Кто-то приехал один, его хорошо встретили. Все, что написано на бумаге, ему все предоставили. Соответственно, если где-то возникают с кем-то разговоры о намерении уехать, то человеку говорят приезжать сюда, так как здесь к нему отнесутся как к своему. Несмотря на то, что количество приехавших в предыдущие годы было минимальное, планомерная работа выстрелила. Думаю, дальше она пойдет уже с более хорошими и плодотворным темпами.

– В какие сферы отрасли трудоустраивают этих людей?

– Во всевозможные. Там же идет и поддержка, и получение российских сертификатов, и переобучение, и трудоустройство. Мы должны же понимать, что люди, которые переезжают, хотят работать. Переезжают не те, которые хотят получить льготы и пособия. К нам приезжает большая часть людей, приверженных к труду. Мы это им обеспечиваем.

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– Второй вопрос по орфанным больным. Инициатива коллег из Ханты-Мансийского автономного округа о расширении перечня списка редких заболеваний, лекарства для которых закупаются на средства государственного бюджета. Следует напомнить, что орфанники – это люди с тяжелыми нарушениями и очень редкими, соответственно, препараты стоят миллионы рублей. Аналогичная законодательная инициатива псковских депутатов уже была поддержана правительством. Почему нельзя всех автоматически включать в льготную категорию на лекарственное обеспечение на федеральном уровне?

– Осенью, еще до обращения Ханты-Мансийска, был круглый стол на территории Псковской области по орфанным заболеваниям. Его решение - расширение перечня орфанных заболеваний, при которых обеспечение пациентов медикаментами относится к компетенции Минздрава РФ.

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Все люди, страдающие орфанными заболеваниями, входят в льготную категорию получения лекарственных средств. Все без исключения. Только некоторые относятся к федеральному уровню, некоторые - к местному. За последние годы ежегодно 1, 2, 3, 4 болезни забирает федерация с нашего уровня. Это облегчает жизнь нашему бюджету, жизнь комитету здравоохранения, потому что высвободившиеся денежные средства мы можем потратить и для льготного обеспечения других категорий граждан. Вносят же не только для Пскова или Ханты-Мансийска, вносят в общий перечень для всей страны.

– То есть надо иметь в виду, что когда-нибудь за эту конкретную категорию будет платить федерация?

– Да, к этому потихоньку идет. Лекарства дорогие. Но смотрите, нет худа без добра. Сейчас говорят, что пошли разработки, что многие лекарственные средства для орфанников будем производить сами. Цена все равно завышена, потому что это редкие заболевания. Сейчас наука работает. В ближайшее время для одной категории, для другой будут отечественные лекарственные средства. И все это будет намного проще.

Беседовала Любовь Кузнецова