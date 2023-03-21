Политика

«Дом Советов»: Игорь Дитрих о работе в 11-м округе и актуальных вопросах здравоохранения. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 22 марта. Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике, депутат по округу №11 Игорь Дитрих.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним работу в избирательном округе, в парламентском комитете, а также актуальные для псковского региона вопросы здравоохранения.

Пойдет ли муниципальная реформа на пользу районам Псковской области? Каков эффект от недавней встречи руководства Собрания с губернатором по результатам парламентского часа, посвященного здравоохранению? Есть ли уверенность, что обозначенные депутатами вопросы будут постепенно и продуктивно решаться? Какие крупные проекты планируется реализовать в этом году в четырех районах, входящих в состав 11-го округа?