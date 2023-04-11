Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Защита для псковских предпринимателей
как юродивый Николка Псков спас
Оплата за ОДН с марта
Оазис здоровья под Псковом
построй дом своей мечты
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Топ учебных заведений
перерасчет платы за СОИ
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Господин Рейтингомер
Подарки к 23 февраля
маршруты силы
 
 
 
ещё Политика 11.04.2023 16:300 «Гонки по вертикали»: смена кадров, нежданчик губернаторских выборов и нейросети в политике 13.04.2023 12:360 На предварительное голосование «Единой России» подали более 7 тысяч заявок 13.04.2023 12:140 Андрея Маковского избрали председателем комитета Палаты молодых законодателей при СФ 11.04.2023 18:540 «Гонки по вертикали»: смена кадров, нежданчик губернаторских выборов и нейросети в политике. ВИДЕО 11.04.2023 16:300 «Гонки по вертикали»: смена кадров, нежданчик губернаторских выборов и нейросети в политике 11.04.2023 14:452 Никакое оправдание терроризма неприемлемо — Лев Шлосберг
 
 
 
Самое популярное 09.04.2023 13:331 Стали известны подробности инцидента с падением человека на крышу библиотеки в Пскове 07.04.2023 13:5411 Музыканта Сергея Шнурова могут выдвинуть на выборы губернатора Псковской области 06.04.2023 23:300 В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими 13.04.2023 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 07.04.2023 07:350 Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные 7 апреля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

На предварительное голосование «Единой России» подали более 7 тысяч заявок

13.04.2023 12:36|ПсковКомментариев: 0

На предварительное голосование «Единой России» подали более 7,5 тысяч заявок. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале политической партии.

Изображение: портрет среднестатистического кандидата предварительного голосования,
сгенерированный нейросетями / Telegram-канал «Единой России»

Из них почти 700 – в новых регионах. Средний конкурс на участие в предварительном голосовании на выборах всех уровней составляет 3 человека на место. Более трети кандидатов (43%) представляют сферы образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры и соцполитики. Почти треть – малый и средний бизнес.

«Большой интерес к процедуре – у женщин, от них поступило 43% заявок. Молодых людей до 35 лет зарегистрировано 31%. Более половины кандидатов являются членами партии. Действующих депутатов всего 15%. Эта цифра говорит о планируемом серьезном обновлении депутатского корпуса "Единой России". Активно подают заявки участники СВО и волонтеры, которые задействованы в гуманитарной миссии партии в новых регионах. Таких кандидатов уже более ста. Им мы уделяем особое внимание. В проекте «ПолитСтарт» участвуют технологи, которые готовы помогать им вести кампании», - отметил замсекретаря Генсовета Единой России Сергей Перминов.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли отложить проведение парада Победы 9 мая?
В опросе приняло участие 228 человек
13.04.2023, 16:200 Посла гостеприимства выбрали в Псковской области 13.04.2023, 16:060 Губернатор наградил псковских медиков за помощь жителям ЛНР 13.04.2023, 15:590 Псковский музей-заповедник принимает участие в Минской ярмарке туристических услуг 13.04.2023, 15:506 Привокзальную площадь Пскова ждут преобразования
13.04.2023, 15:351 «Гайд-парк»: Дмитрий Барабанов о дорожных ремонтах, качестве работы управляек и субботниках. ВИДЕО 13.04.2023, 15:280 Пропавших подростков нашли в Опочке 13.04.2023, 15:260 О возможностях программы «Пушкинская карта» в «Михайловском» рассказали на круглом столе в псковском Центре туризма 13.04.2023, 15:210 Среди студентов и школьников Псковской области выбрали профессионалов
13.04.2023, 15:170 «Дневной дозор»: Почему россиян не беспокоят западные санкции? 13.04.2023, 15:070 Закладчица нарядила домашнюю кошку под грудного ребенка, чтобы прятать наркотики 13.04.2023, 14:560 Минфин США не стал распространять санкции на оказание «Мегафоном» услуг в области связи 13.04.2023, 14:400 Тхэквондисты из Пскова планируют отправиться на чемпионат мира в Европу
13.04.2023, 14:300 Двое подростков пропали в Псковской области 13.04.2023, 14:200 Дом поэта в Михайловском закрывается на санитарные дни до 25 апреля 13.04.2023, 14:170 Волонтеры проверили торговые точки Пскова на предмет продажи вейпов детям 13.04.2023, 14:050 «Три мудреца»: Возвращение «железного занавеса» - миф или реальность? ВИДЕО
13.04.2023, 13:560 Дмитрий Барабанов: Жители должны жаловаться на управляющие компании в прокуратуру 13.04.2023, 13:540 Встретиться с домашним лисом смогут псковичи на пасхальной ярмарке 16 апреля 13.04.2023, 13:530 В Петербурге подросток устроил стрельбу в школе 13.04.2023, 13:520 Сергей Вострецов: В любом случае День Победы отмечали и будем отмечать
13.04.2023, 13:380 Менее трех недель остается у псковичей для отчета о полученных доходах 13.04.2023, 13:350 Очередной пал травы зафиксировали в Палкинском районе 13.04.2023, 13:310 Tele2 подготовилась к возобновлению турпотока из Китая в Россию 13.04.2023, 13:230 Как не перегревать квартиру до окончания отопительного сезона, рассказали в ПТС
13.04.2023, 13:140 Нейросеть Kandinsky 2.1 создала космические заставки для «СберБанк Онлайн» 13.04.2023, 13:011 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Возвращение «железного занавеса» - миф или реальность? 13.04.2023, 12:490 Без инициативы от населения субботник провести не получится — Дмитрий Барабанов 13.04.2023, 12:390 Порховича приговорили к 5 годам тюрьмы за смертельное ДТП
13.04.2023, 12:360 На предварительное голосование «Единой России» подали более 7 тысяч заявок 13.04.2023, 12:280 Складской комплекс продают в Пскове за 37,99 миллионов рублей 13.04.2023, 12:213 Значительных проблем с асфальтом во дворах на дальнем Запсковье нет — Дмитрий Барабанов 13.04.2023, 12:150 Алкоголь и куриные яйца подорожали в Псковской области
13.04.2023, 12:040 Клещи проснулись практически во всех регионах - Роспотребнадзор 13.04.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Дмитрием Барабановым 13.04.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 апреля 13.04.2023, 11:530 Уровень воды в реке Ловать снижается в Великолукском районе
13.04.2023, 11:490 Шварценеггер устал ждать помощи от властей и сам засыпал яму на дороге у дома. ВИДЕО 13.04.2023, 11:460 Маршруты силы 13.04.2023, 11:460 Политика абортов: почему в псковском театре решили поставить китайскую трагедию 13.04.2023, 11:400 «Три мудреца»: Возвращение «железного занавеса» - миф или реальность?
13.04.2023, 11:390 «Казанского стрелка» приговорили к пожизненному заключению 13.04.2023, 11:370 ЛДПР предлагает сделать выходным понедельник после Пасхи 13.04.2023, 11:320 Герман Греф рассказал о развитии искусственного интеллекта на заседании Совета Федерации 13.04.2023, 11:280 Соединении Венеры и Плеяд сняли на видео в Псковской области
13.04.2023, 11:270 «Зверьё моё»: Как подготовиться к покупке щенка и не оказаться у него в подчинении? ВИДЕО 13.04.2023, 11:180 Автобусные остановки моют дорожники в Пскове. ФОТО 13.04.2023, 11:160 Пассажирка вылетела из автомобиля при столкновении с грузовиками на границе Псковской и Ленинградской областей 13.04.2023, 11:040 «Гайд-парк»: Дмитрий Барабанов о дорожных ремонтах, качестве работы управляек и субботниках
13.04.2023, 10:500 Иностранец пытался попасть в РФ через границу в Псковской области по паспорту брата 13.04.2023, 10:410 Пивоварня «Савицкий» получила пять медалей на международном конкурсе «Росглавпиво» 13.04.2023, 10:350 Субботник состоится на Гремячей горе в Пскове 13.04.2023, 10:240 Теракт в петербургском кафе организовали спецслужбы Украины
13.04.2023, 10:110 Пожарным удалось спасти жилой дом в псковской Черехе 13.04.2023, 10:101 Благоустройство парка у реки Милевка началось в Пскове. ВИДЕО 13.04.2023, 09:580 Новый пришкольный стадион открыли в Палкино 13.04.2023, 09:470 Мусоровоз горел в Бежаницком районе
13.04.2023, 09:410 Актёр театра и кино Кирилл Дарин провёл мастер-класс с псковскими студентами 13.04.2023, 09:300 Опрос показал, какие праздники россияне считают самыми важными 13.04.2023, 09:271 Стали известны подробности о тройном ДТП в Пскове на улице Коммунальной 13.04.2023, 09:150 В Сети появился новый способ кражи аккаунтов в Telegram
13.04.2023, 09:000 Поставки в Россию еще одного препарата от диабета прекратят с 2024 года 13.04.2023, 08:450 Псковичи назвали профессии, в которых чаще всего страдают от синдрома хронической скуки 13.04.2023, 08:300 Как правильно освятить куличи перед Пасхой, рассказали эксперты 13.04.2023, 08:110 Заморозки возвращаются на Северо-Запад России
13.04.2023, 07:560 Сумму внесудебного списания долгов увеличат до 1 млн рублей для россиян 13.04.2023, 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 13.04.2023, 07:200 Телеведущий Ургант на премьере фильма «Вызов» пообещал вернуться в эфир Первого канала 13.04.2023, 07:000 В России могут подорожать пиломатериалы
13.04.2023, 00:010 Чистый Четверг: приметы, традиции, суеверия 12.04.2023, 22:480 Проект «Зверье мое» запускает радио «ПЛН FM» 12.04.2023, 22:030 Юлия Пересильд встретилась с псковскими педагогами на премьере фильма «Вызов». ВИДЕО 12.04.2023, 22:000 Диетолог назвала продукты, которые можно есть перед сном
12.04.2023, 21:400 Звание лауреата конкурса «Центр талантов - 2023» получила псковская студентка 12.04.2023, 21:350 Региональный этап всероссийской ярмарки вакансий объединит 37 работодателей Псковской области 12.04.2023, 21:202 Псковские курсанты перешли на летнюю форму одежды 12.04.2023, 21:040 Снятый в космосе фильм «Вызов» с Юлией Пересильд покажут за границей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru