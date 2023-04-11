Политика

На предварительное голосование «Единой России» подали более 7 тысяч заявок

На предварительное голосование «Единой России» подали более 7,5 тысяч заявок. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале политической партии.

Изображение: портрет среднестатистического кандидата предварительного голосования,

сгенерированный нейросетями / Telegram-канал «Единой России»

Из них почти 700 – в новых регионах. Средний конкурс на участие в предварительном голосовании на выборах всех уровней составляет 3 человека на место. Более трети кандидатов (43%) представляют сферы образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры и соцполитики. Почти треть – малый и средний бизнес.

«Большой интерес к процедуре – у женщин, от них поступило 43% заявок. Молодых людей до 35 лет зарегистрировано 31%. Более половины кандидатов являются членами партии. Действующих депутатов всего 15%. Эта цифра говорит о планируемом серьезном обновлении депутатского корпуса "Единой России". Активно подают заявки участники СВО и волонтеры, которые задействованы в гуманитарной миссии партии в новых регионах. Таких кандидатов уже более ста. Им мы уделяем особое внимание. В проекте «ПолитСтарт» участвуют технологи, которые готовы помогать им вести кампании», - отметил замсекретаря Генсовета Единой России Сергей Перминов.