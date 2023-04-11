Политика

Андрея Маковского избрали председателем комитета Палаты молодых законодателей при СФ

Депутата Псковского областного Собрания, лидера фракции «Новые люди» в региональном парламенте Андрея Маковского избрали председателем комитета по информационной политике Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Палата молодых законодателей создана и функционирует для содействия законодательной деятельности Совета Федерации и развитие молодежного парламентаризма в РФ.

Палата формируется из числа депутатов, возраст которых на день включения в состав Палаты не превышает 35 лет. На сегодня в палате числится 168 членов.