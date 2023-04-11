Политика

Антон Минаков предложил в шесть раз снизить расходы на выборы губернатора

В шесть раз снизить финансирование избирательного фонда губернаторской кампании предложил координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. О подготовке соответствующего законопроекта он сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я предлагаю в шесть раз снизить избирательный фонд в преддверии губернаторской кампании. Год или два назад он зачем-то был расширен с 45 млн до 90 млн рублей. У меня, да и многих возникают вопросы: зачем такие деньги и какой партии они нужны? Наши избирательные фонды на кампании любых уровней значительно меньше, чем у наших соперников. Неужели стране сейчас некуда девать деньги?» – отметил гость студии.

Антон Минаков также сообщил, что разработанный законопроект он внесёт на рассмотрение в региональный парламент сегодня.

«У меня нет сомнений, что его поддержат как минимум коллеги по оппозиционным партиям», – добавил он.