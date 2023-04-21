Политика

Итоговая явка на выборах главы Пустошкинского района превысила 40%

Итоговая явка на выборах главы Пустошкинского района превысила 40%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

«В выборах приняли участие 2629 человек — 40,29% избирателей Пустошкинского района», – сообщили в облизбиркоме.

Ранее председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов отметил, что явка на досрочных выборах получилась достаточно высокой для муниципальной кампании.

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Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района стартовали вчера, 22 апреля, голосование шло два дня и завершилось сегодня в 20:00.

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Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.