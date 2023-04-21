Политика

Игорь Сопов: В Пустошкинском районе явка получилась достаточно высокой для муниципальных выборов

Явка на досрочных выборах главы Пустошкинского района получилась достаточно высокой для муниципальной кампании. Такую оценку дал проценту проголосовавших председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Итоги прошедшей выборной кампании, которая проходила в течение двух дней, мы оцениваем положительно. Территориальная избирательная комиссия Пустошкинского района, которая готовила эту выборную кампанию, провела серьёзную работу с избирательными комиссиями, а именно несколько обучающих семинаров. Лично вместе с коллегами выехали в район в пятницу, объехали все избирательные участки как вышестоящий орган. Встречались с председателями участковых избирательных комиссий, с избирателями удалось пообщаться. Все УИКи работают очень слаженно, замечаний к проведению кампании от вышестоящей избирательной комиссии никаких не было. Большая работа была проведена в части информирования населения, явка получилась достаточно высокой для таких муниципальных выборов – 39%», – сказал Игорь Сопов.

Он также подчеркнул, что в территориальную избирательную комиссию не было подано ни одной жалобы от населения. В УИКи за прошедшие два дня жалоб тоже не поступало. «Надо сказать, что ни одного скандального мероприятия на участках также не произошло. Самое важное для нас, чтобы все избиратели были довольны», – отметил председатель регионального избиркома.

От кандидатов, которые баллотировались на выборы, также не поступило ни одной жалобы. Ни одна из политических партий претензий не высказала.

Кроме того, он назвал главную сложность в процессе проведения выборов в муниципалитете. «У нас большая разбросанность населённых пунктов, и они очень маленькие. Соответственно комиссиям приходится очень много времени проводить в дороге. Они выезжают к нашему избирателю – происходит так называемое выездное голосование, выезжают ради одного избирателя за 20 километров, настолько сложно работать УИКам в районах с большой территорией. Но, тем не менее, всем избирателям, кто обратился в комиссию и попросил о возможности проголосовать у себя в населённом пункте, всем эта возможность была предоставлена», – продолжил Игорь Сопов.

Он также прокомментировал удобство двухдневного формата голосования для жителей. По его словам, за два дня избирателям удобно спланировать приход на участок. «В субботу у нас было активное голосование вне помещений, а вот в воскресенье как раз большее количество избирателей приходило на административные участки», – добавил председатель избиркома региона.

Игорь Сопов сообщил, что на всех пятнадцати УИКах работала система видеонаблюдения, вся процедура голосования фиксировалась.

Ранее сообщалось, что согласно предварительным итогам, глава администрации городского поселения «Пустошка» Юрий Кравцов (кандидат от «Единой России») лидирует на досрочных выборах главы Пустошкинского района.

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Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района стартовали вчера, 22 апреля, голосование шло два дня и завершилось сегодня в 20:00.

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Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.