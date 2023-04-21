Политика

Закон о первых выборах в новых муниципальных округах приняли в Псковской области

Законопроект, обеспечивающий правовую основу для формирования органов местного самоуправления в восьми новых муниципальных округах, одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Закон устанавливает единообразные наименования обязательных органов местного самоуправления в новых муниципальных образованиях - в каждом будет Собрание депутатов муниципального округа, глава муниципального округа и администрация муниципального округа.

Также прописаны численность, срок полномочий и порядок избрания депутатов представительного органа первого созыва, а также первых глав муниципальных округов. Структура органов МСУ будет определяться уже на местном уровне – её утвердят избранные депутаты представительных органов муниципальных округов.

Расходы на проведение первых выборов в новых муниципальных округах возьмёт на себя областной бюджет. Их дату в каждом из восьми районов назначит территориальная избирательная комиссия, после чего в течение пяти дней утвердит схему округов.

Закон определяет количество депутатов, избираемых по партийным спискам и по одномандатным избирательным округам. В Печорском, Стругокрасненском, Новоржевском, Опочецком, Красногородском и Пыталовском округах это соотношение составляет 10 к 5. В Невельском округе - 10 к 8, в Локнянском муниципальном округе - 11 к 4. Срок полномочий предлагается установить на пять лет.

Главу муниципального округа депутаты изберут тайным голосованием из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса. Порядок такого отбора Собрание каждого округа определит самостоятельно.

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Напомним, соответствующие законы о преобразовании районов в округа вступили в силу 14 марта, а переходный период, когда будут продолжать работать прежние органы власти, продлится до 2024 года.

Поддержали проект постановление 19 депутатов, проголосовали против — 5.