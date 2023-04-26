Политика

«Новые люди» вызвали псковских коммунистов на поединок в эфире «ПЛН FM»

Председатель Псковского регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский в рамках круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вызвал на дебаты представителей КПРФ. В качестве основной темы для обсуждения предложены вопросы использования на выборах технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Я бы хотел публично бросить вызов партии КПРФ в программе «Армреслинг» на ПЛН FM на тему ДЭГ. Коммунисты выступают против ДЭГ, мы, как партия прогрессивная, выступаем за новые технологии», – сказал Андрей Маковский.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко ответил, что такая возможность осуществима.

«Это можно. Почему нельзя? Мы не отказываемся», – добавил коммунист.

Напомним, сегодня в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прошел круглый стол на тему «Будут ли конкурентными губернаторские выборы 2023 года?». Таким образом Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» дали старт циклу дебатов и круглых столов, посвященных главному политическому событию года - выборам губернатора Псковской области. Реализация подобных проектов - многолетняя традиция редакции. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.