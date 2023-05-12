Политика

Кандидат на должность главы муниципального округа не обязательно должен быть депутатом - Игорь Сопов

Кандидат на должность главы муниципального округа не обязательно должен быть депутатом. Об этом журналистам перед совещанием с региональными отделениями политических партий сегодня, 12 мая, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Кандидат необязательно должен быть депутатом. Это может быть любой человек, который изъявит соответствующее желание», - сказал Игорь Сопов, отвечая на вопрос о проведении выборов в муниципальных округах.

По его словам, процедура выборов на первом этапе - избрании депутатов в Единый день голосования - не изменится, прежним останется и количество депутатов. После на должность главы муниципального округа проходят дополнительные выборы без участия облизбиркома.

Напомним, законопроект, обеспечивающий правовую основу для формирования органов местного самоуправления в восьми новых муниципальных округах, депутаты Псковского областного Собрания одобрили на сессии 25 апреля.

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В Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.