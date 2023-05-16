Политика

Председатель Молодёжной избирательной комиссии Пермского края: Площадка форума в Пскове поражает

Председатель Молодёжной избирательной комиссии Пермского края Николай Кожемякин оценил площадку проведения четвёртого Форума молодёжных избирательных комиссий в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Первый раз на форуме в Пскове был в прошлом году. Поразила площадка форума, качество проведения было на высоком уровне. Посещаю форумы в других регионах и могу сказать, что Псков - один из лучших. Опыт надо транслировать и дублировать для наших коллег. Моя мечта – провести подобный форум в регионе», – сказал Николай Кожемякин.

Результатом прошлого года для него стало знакомство с председателем Молодёжной избирательной комиссии Псковской области.

«До сих пор обмениваемся идеями и мнениями. Круто, когда регионы так взаимодействуют между собой», – заключил он.