Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним отчет губернатора Михаила Ведерникова, который депутаты утвердили на сессии регионального парламента 1 июня. Также речь пойдет о старте избирательной кампании в Псковской области. Как Александр Котов оценивает пятилетку работы команды Ведерникова? Откуда у депутатов разных фракций такое единодушие в оценках отчета губернатора? Слышен ли голос оппозиции в региональном парламенте?

Также Александр Котов ответит на вопросы радиослушателей. Их можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.