Политика

У депутатов тоже есть совесть – Олег Брячак

У депутатов тоже есть совесть - даже в политике можно оставаться честным, говорить правду и отстаивать свою точку зрения. Такое мнение высказал председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» Олег Брячак в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я хочу сказать, что совесть у депутатов тоже есть. В разговоре с людьми мы часто слышим, что политики продажные, делают только то, что выгодно. Однако ко мне это не относится. Даже в политике можно оставаться честным, говорить правду и отстаивать свою точку зрения. Я прошел достаточное количество избирательных кампаний. Хочу сказать, что они предполагают острую и опасную борьбу, как это было в 2017 году, когда мы вместе с КПРФ боролись за место главы города. Боролись бескопромиссно, смело и долго. Мы добились того, что 8 депутатов прошли в городскую думу. Тогда же мы выиграли несколько одномандатных избирательных округов. Я не готов бороться за пост губернатора с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, который, могу обосновать, работает очень хорошо. Посвящает то время, которое мог занять личными делами, работе. Он постоянно находится при исполнении своих должностных обязанностей, а в командировках выбивает деньги на наш регион», – отметил Олег Брячак.

Депутат подчеркнул, что в регионе наблюдаются масштабные и положительные изменения в разных сферах жизни.

«Показатель - стадион "Машиностроитель", который обещал отремонтировать ещё Туманов (в период с 1992 по 1996 год Владислав Туманов являлся главой администрации Псковской области – ред.). А Ведерников ничего не обещал, он нашел миллиард на его ремонт и всё сделал. Я поддерживаю правительство региона, пока оно работает хорошо», – добавил справедливоросс.

Напомним, лидер регионального отделения партии СРЗП заявил, что не будет принимать участие в предстоящих выборах губернатора Псковской области на сессии регионального парламента 1 июня.