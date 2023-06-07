Продлён срок полномочий Олега Брячака на посту председателя Совета регионального отделения партии СРЗП

Срок полномочий депутата Псковского областного Собрания Олега Брячака на посту председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» продлили ещё на два года. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, Олег Брячак ведёт общественно-политическую деятельность с 2011 года. В июне 2014 года в ходе 20-й отчетно-выборной конференции единогласно избран руководителем регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области.