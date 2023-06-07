Политика

Продлён срок полномочий Олега Брячака на посту председателя Совета регионального отделения партии СРЗП

Срок полномочий депутата Псковского областного Собрания Олега Брячака на посту председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» продлили ещё на два года. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Недавно истек срок моих полномочий как председателя Совета регионального отделения партии. Сергей Миронов (лидер СРЗП - ред.) на XII съезде партии, который состоялся в конце мая, принял решение о продлении моих полномочий на предстоящие два года», – отметил он.

Напомним, Олег Брячак ведёт общественно-политическую деятельность с 2011 года. В июне 2014 года в ходе 20-й отчетно-выборной конференции единогласно избран руководителем регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области.