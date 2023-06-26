Политика

«Новые люди» и «Партия роста» создадут политический союз

«Новые люди» и «Партия роста» приняли решение о создании политического союза. Об этом заявил глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев на пресс-конференции 27 июня.

«Сегодня прошли заседания центрального совета партии "Новые люди" и федерального политсовета "Партии роста". Наши центральные органы приняли решение о создании политического союза», - цитирует его РИА Новости.

По словам Нечаева это будет «политический союз двух партий как основа для более широкой коалиции всех прогрессивных сил в России». Он подчеркнул, что о юридическом объединении и смене брендов речи не идет. «Более важный вопрос - что будет с Россией, как нам сделать, чтобы она оставалась современной страной, чтобы развивалась, чтобы у нее была экономическая и технологическая независимость», - отметил Алексей Нечаев.

«Прежде всего, надо понять, что же это - "мы"? Партия роста и во многом партия "Новые люди" - это прежде всего предприниматели», - уточнил Борис Титов. «Мы люди практические, можно даже сказать - прагматические, мы за то, чтобы страна производила прежде всего благосостояние, добро, мы за хорошую материальную жизнь в стране, а для этого нужны спокойствие и порядок», - добавил лидер «Партии роста».

Нечаев рассказал, что «Новые люди» и «Партия роста» не будут конкурировать друг с другом на одних и тех же выборах в сентябре, а выставят единых кандидатов и будут поддерживать друг друга, пишет «Российская газета». По словам Титова, где-то представители партии будут снимать своих кандидатов в пользу партнера.