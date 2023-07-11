Политика

Александр Котов: Только вместе мы можем противостоять угрозам и проблемам

Только вместе жители страны могут противостоять угрозам и проблемам. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Всю ситуацию в стране и в мире сегодня определяют несколько ключевых событий на международной арене. Для нас это специальная военная операция и все, что происходит, мы преломляем через призму этих событий. Надо думать о том, чтобы не дать возможности появиться нестабильным факторам, которые повлияют на ситуацию внутри нашей страны, надо стремиться к объединению и возникающие вопросы решать сообща», - сказал Александр Котов.

По его словам, только вместе можно противостоять существующим угрозам извне и тем, которые появляются внутри страны.

«С этой точки зрения, выступаю за стабильность, чтобы не было экстремальных событий и искусственно созданных проблем самими нами», - заключил он.