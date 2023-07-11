Политика

Александр Котов: Многие наблюдают и видят, как изменяется мир

Многие наблюдают и видят, как изменяется мир. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«До сегодняшнего дня никто не сомневался, что лидирующие позиции занимает США. И многие страны в мире по-другому начинают оценивать свою роль, говорят о том, что надо более справедливо заниматься устройством отношений; давайте думать о том, чтобы каждый мог получить экономические выгоды», - сказал он.

По мнению спикера регионального парламента, многое было не заметно, пока не обострились вопросы.

«Мы здесь самые главные участники, но мы видим, как мир меняется. Для этого нужно время, нужно подождать», - уточнил Александр Котов.