Политика

Александр Котов: Парламентские часы — действенный инструмент, который работает

Действенным и работающим инструментом назвал парламентский час председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Представьте себе, пригласили докладчика отчитаться по вопросу, за который он отвечает. Он уже чувствует себя неловко, потому что нужно объяснить, рассказать и так далее. Мне кажется, что это действенный инструмент, который на сегодняшний день работает. Теперь по поводу того, что я не даю сильно разойтись: депутат должен критиковать, отмечать недостатки, обозначать проблемы. Вот это вообще не обсуждается», - сказал Александр Котов.

Однако спикер регионального парламента обратил внимание, что критика должна быть корректной и основываться на проверенных фактах, тогда подобные выступления будут на пользу.

«У нас зачастую на эмоциях. Все понимают, потому что иногда докладчики провоцируют чуть-чуть нас, иногда информация не совсем корректно доводится до депутатов. Все это есть, это порождает эмоции, но нельзя подвергаться эмоциям. Нужно четко, основываясь, подчеркиваю, на проверенных фактах, обозначать проблемы, критиковать и исполнительную власть, и всех вообще, кто отвечает за решение тех или иных проблем», - продолжил он.

По мнению спикера регионального парламента, если депутаты научаться критиковать, основываясь на достоверных фактах, то и ситуация совершенно будет другой, как и реакция со стороны органов власти.

«Губернатор тоже внимательно следит за тем, что озвучивают депутаты, и сам готов участвовать, разбираться во всех этих проблемах и принимать определенные меры и со своей стороны, и со стороны органов исполнительной власти», - заключил он.