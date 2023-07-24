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Политика

Почти 300 кандидатов подали документы на выборы депутатов в Псковской области

25.07.2023 12:56|ПсковКомментариев: 0

299 кандидатов подали документы на выборы депутатов в муниципалитетах Псковской области в 2023 году, сейчас бумаги проверяются. Конкуренция ожидается довольно высокой. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На сегодняшний момент могу сказать, что на выборы депутатов Собраний выдвинулись  299 кандидатов, то есть большое количество, и по одномандатным округам 122 кандидата», - рассказал Игорь Сопов.

Он отметил, что пока документы всех кандидатов проверяются в Избирательной комиссии Псковской области. По мнению гостя студии, могут быть выявлены нарушения при подаче документов, поэтому количество кандидатов уменьшится, тем не менее конкуренция, заметил он, ожидается довольно высокой.

«В любом случае, сейчас по три человека на место. У нас вакантных мандатов 125. Уже в принципе намечается серьезная политическая конкуренция в Псковской области», - заметил председатель облизбиркома.

Количество партий, участвующих в выборах, по его наблюдениям, также высоко: помимо партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», документы подали, в частности, кандидаты от «Родины», «Партии возрождения России», Партии пенсионеров.

Количество кандидатов в районах достигает 7-8 человек.

Напомним, в сентябре 2023 года в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора Псковской области (8, 9, 10 сентября).

Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках. 

Пресс-портрет
Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #регион60 #депутаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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