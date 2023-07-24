Политика

Никто из кандидатов на выборах в доступе к СМИ не ограничен — Игорь Сопов

Никто из кандидатов на выборах в Псковской области в доступе к средствам массовой информации не ограничен. Такое мнение председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я думаю, что нет. Сейчас в регионе проводятся дебаты, подключились все площадки. Все политические партии туда приглашаются. Все, кто хочет, принимают участие, рассказывают. Никаких ограничений здесь нет», - сказал Игорь Сопов.

Он отметил, что Избирательная комиссия Псковской области также работает со всеми партиями, недавно кандидатов приглашали на общественный совет. Однако пришли не все.

«Возможность есть у всех. Желание, наверное, не у всех. Поэтому здесь говорить о каком-то ограничении некорректно», - считает гость студии.