Никто из кандидатов на выборах в доступе к СМИ не ограничен — Игорь Сопов

Никто из кандидатов на выборах в Псковской области в доступе к средствам массовой информации не ограничен. Такое мнение председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что Избирательная комиссия Псковской области также работает со всеми партиями, недавно кандидатов приглашали на общественный совет. Однако пришли не все.
«Возможность есть у всех. Желание, наверное, не у всех. Поэтому здесь говорить о каком-то ограничении некорректно», - считает гость студии.