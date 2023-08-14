Политика

Два кандидата принимают участие в конкурсе на пост главы администрации Великих Лук

Документы в конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Великие Луки подали два человека, сообщается на сайте администрации Великих Лук.

15 августа, в соответствии с решением конкурсной комиссии №1 от 19 июля, в зале заседаний администрации города состоятся первый и второй этапы конкурса на замещение должности главы администрации города Великие Луки. По их результатам комиссия приняла решение о предложении Великолукской городской Думе кандидатов для назначения на должность главы администрации.

Приём документов осуществлялся с 26 июля по 9 августа включительно. Подробнее с условиями конкурса на замещение должности главы администрации города Великие Луки можно ознакомиться здесь.

Решение о назначении на должность главы администрации города будет принято на заседании Великолукской городской Думы.

Кто именно подал заявления на участие в конкурсе, на сайте не указывается.

Напомним, на данный момент должность главы администрации Великих Лук занимает Андрей Беляев.