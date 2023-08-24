Политика

Началась процедура избрания главы администрации Великих Лук

Депутаты Великолукской городской Думы принимают участие в анонимном голосовании по избранию главы администрации Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации. Напомним, на место главы администрации претендуют двое кандидатов: Андрей Белев и Сергей Бураченок.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Отметим, что перед началом голосования кандидаты выступили перед депутатами, рассказали о себе, своих навыках и знаниях, а также об улучшениях, которые они могут привнести в работу администрации города, вступив в должность.

«Я осознанию важность и ответственность этой должности. У меня есть силы, желание и опыт, которые я могу отдать на благо нашего города», - отметил в ходе своего выступления Андрей Белев.

Депутаты задали ему ряд вопросов\. Так, Сергей Федосеев поинтересовался, насколько Андрею Беляеву удалось развить навыки планирования и управления за последние годы.

«Тяжело оценивать свою деятельность. Считаю, что ее должны оценивать великолучане и депутаты. Но, в целом, самое главное, что получилось сделать - оперативно принимать решения в быстро меняющихся условиях. Также умение своевременно корректировать планы. Главное для руководителя - ответственность принятия решений», - ответил Андрей Беляев.

Депутат Андрей Корнев также задал вопросы кандидату на должность главы администрации: «У вас есть определенный положительный опыт в управлении администрации города, вы получили профильное образование. Какие стандарты рабочей дисциплины вы считаете главными в своей работе?».

«Администрация - это лицо города, поэтому главное - это соблюдение моральных норм, своевременное выполнение в полном объеме взятых обязательств, пунктуальность, строгость, требовательность к себе, повышение компетенции», - отметил Андрей Беляев.

Второй кандидат на должность главы администрации Сергей Бураченок также выступил перед депутатами.

«Я уверен, что выполнение поставленных задач позволит достичь экономического роста, будет возможно полноценное социальное развитие города», - подчеркнул он в ходе своего выступления.

Большинство депутатов высказались в поддержку кандидатуры Андрея Беляева.

Напомним, первый и второй этапы конкурса на замещение должности главы администрации города Великие Луки состоялись в зале заседаний администрации города 15 августа. По их результатам комиссия предложила Великолукской городской Думе двух кандидатов для назначения на должность главы администрации - действующего главу администрации Андрея Беляева и и. о. заместителя главы администрации города по экономике и финансам Сергея Бурачёнка.

Документы для участия в конкурсе принимались с 26 июля по 9 августа включительно.