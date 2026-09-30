Став депутатом Госдумы, Антон Мороз продолжит заниматься развитием ТОСов в округе №3

Экс-депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз принял решение сложить полномочия депутата Псковской городской Думы. Сегодня он перешел на работу в Государственную Думу России и подвел итоги работы в городском парламенте в своем канале в Мах. По его словам, он продолжит поддерживать развитие ТОСов на территории округа №3.

Фото: Антон Мороз / Мах

«Это один из самых эффективных инструментов, позволяющих жителям самостоятельно определять, что необходимо их двору и территории. Команда моих помощников продолжит работу с активистами ТОСов: мы по-прежнему будем помогать готовить проекты для участия в грантовых конкурсах, вместе с жителями выбирать лучшие идеи и дорабатывать их, чтобы они могли быть воплощены в жизнь», — написал Антон Мороз.

По его словам, уйти из Гордумы было непростым, но осознанным решением. «Когда я начинал работу, в округе практически не было ТОСов. Сегодня их уже 19, и 11 из них получили гранты на реализацию проектов, которые преображают нашу территорию», — написал он.

Депутат отметил, что за минувшее время были проведены десятки встреч и личных приемов граждан. «По каждой проблеме началась работа: многое удалось решить, что-то еще находится в процессе, но я уверен, что мы задали правильный вектор развития», — добавил он.

Особое место в его работе занимала поддержка Любятовского храма и «Добродомика». «Это не просто объекты — это душа нашего округа и города, места, где людям помогают и делом, и добрым словом. Я продолжу оказывать им поддержку и впредь», — подчеркнул депутат.

Антон Мороз также продолжит участвовать и в региональных проектах, особенно в сфере ЖКХ, поскольку качество коммунальных услуг волнует каждого. В зоне внимания по-прежнему будет и хоккей на траве. «Мы провели в Пскове этап чемпионата России, создали федерацию и начали работу с детскими командами. Этот вид спорта получил в регионе мощный импульс, и я сделаю всё, чтобы он развивался дальше», — добавил он.

Депутат поблагодарил коллег, администрацию города, активных жителей, представителей ТОСов и общественников. Отдельную благодарность он выразил экс-главе Пскова Борису Елкину за совместную работу.

«Мы сделали многое и, уверен, сможем сделать еще больше. Благодаря вашему доверию и поддержке партии "Единая Россия", на прошедших выборах я был удостоен чести представлять регион на федеральном уровне. Сегодня принял участие в первом пленарном заседании Государственной Думы IX созыва. Не сомневаюсь, что на федеральном уровне смогу сделать для региона и вас, уважаемые жители, оказавшие мне высокое доверие, гораздо больше. Не прощаюсь — продолжаю работать на благо Пскова и Псковской области. Все проекты, о которых я сказал, остаются в моей зоне внимания. Спасибо за доверие! Вместе с вами и командой региональных властей мы сможем больше!» — резюмировал Антон Мороз.

Напомним, ранее Антон Мороз отказался от мандата в Законодательном Собрании Псковской области.